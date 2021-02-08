https://ria.ru/20210208/turtsiya-1596519435.html

Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию

Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию

Главный соперник президента Турции Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах в Турции Мухаррем Индже заявил о выходе из основной оппозиционной... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:52

2021-02-08T14:52

2021-02-08T14:52

мухаррем индже

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Главный соперник президента Турции Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах в Турции Мухаррем Индже заявил о выходе из основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), обвинив ее в проамериканской позиции, и заявил о создании партии "Отечество" (Memleket).Эрдоган победил на последних президентских выборах в Турции в июне 2018 года с результатом 52,59%, его основной соперник Индже набрал 30,64%.По его словам, НРП не смогла объединить членов партии, она лишена уверенности и амбиций и отошла от идеологии, с которой ее создавал первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. По словам Индже, создаваемая им партия не будет "партией одного человека"."Мы выходим на новую дорогу. Я республиканец, сторонник Ататюрка, наследие которого стирается. Мы придем к власти, пусть никто не сомневается. НРП превратилась лишь в вывеску. За нее голосуют те, кто говорит: "Черт подери, больше не за кого". Мы этим людям предлагаем выбор. Мы будем партией всех 83 миллионов", - сказал Индже.Он также подверг критике Эрдогана, который, по словам Индже, не выполнил своих предвыборных обещаний.

https://ria.ru/20210201/erdogan-1595582511.html

https://ria.ru/20210113/erdogan-1592932867.html

https://ria.ru/20210109/turtsiya-1592423721.html

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