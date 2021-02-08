https://ria.ru/20210208/turtsiya-1596519435.html
Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
Главный соперник президента Турции Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах в Турции Мухаррем Индже заявил о выходе из основной оппозиционной... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:52
2021-02-08T14:52
2021-02-08T14:52
мухаррем индже
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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Главный соперник президента Турции Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах в Турции Мухаррем Индже заявил о выходе из основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), обвинив ее в проамериканской позиции, и заявил о создании партии "Отечество" (Memleket).Эрдоган победил на последних президентских выборах в Турции в июне 2018 года с результатом 52,59%, его основной соперник Индже набрал 30,64%.По его словам, НРП не смогла объединить членов партии, она лишена уверенности и амбиций и отошла от идеологии, с которой ее создавал первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. По словам Индже, создаваемая им партия не будет "партией одного человека"."Мы выходим на новую дорогу. Я республиканец, сторонник Ататюрка, наследие которого стирается. Мы придем к власти, пусть никто не сомневается. НРП превратилась лишь в вывеску. За нее голосуют те, кто говорит: "Черт подери, больше не за кого". Мы этим людям предлагаем выбор. Мы будем партией всех 83 миллионов", - сказал Индже.Он также подверг критике Эрдогана, который, по словам Индже, не выполнил своих предвыборных обещаний.
https://ria.ru/20210201/erdogan-1595582511.html
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мухаррем индже, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
АНКАРА, 8 фев – РИА Новости.
Главный соперник президента Турции
Тайипа Эрдогана на последних президентских выборах в Турции Мухаррем Индже
заявил о выходе из основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), обвинив ее в проамериканской позиции, и заявил о создании партии "Отечество" (Memleket).
Эрдоган победил на последних президентских выборах в Турции в июне 2018 года с результатом 52,59%, его основной соперник Индже набрал 30,64%.
"Нынешняя оппозиция не может бросить вызов власти, она с ней срослась и очень довольна этим. Они делят народ на две части, как арбуз. Мой путь расходится с теми, кто выпрашивает демократию у США, кто спрашивает: "Что мы забыли в Ливии?", кто говорит: "Жаль, что Турция помогла Азербайджану". Поэтому я выхожу из НРП и создаю партию "Отечество", - сказал Индже журналистам в Анкаре.
По его словам, НРП не смогла объединить членов партии, она лишена уверенности и амбиций и отошла от идеологии, с которой ее создавал первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. По словам Индже, создаваемая им партия не будет "партией одного человека".
"Мы выходим на новую дорогу. Я республиканец, сторонник Ататюрка, наследие которого стирается. Мы придем к власти, пусть никто не сомневается. НРП превратилась лишь в вывеску. За нее голосуют те, кто говорит: "Черт подери, больше не за кого". Мы этим людям предлагаем выбор. Мы будем партией всех 83 миллионов", - сказал Индже.
Он также подверг критике Эрдогана, который, по словам Индже, не выполнил своих предвыборных обещаний.
"Идя на выборы, Эрдоган многое обещал: борьбу с безработицей, коррупцией. И что? Посмотрите на цифры – все только ухудшилось. За два года на 70% увеличилась стоимость электроэнергии. Всё подорожало. Эрдоган во всем обвиняет внешние силы: оппозицию, западные страны. Он должен уйти со своего поста", - добавил турецкий политик.