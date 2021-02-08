https://ria.ru/20210208/tsepkalo-1596594053.html

Белоруссия инициирует экстрадицию оппозиционера Цепкало из Латвии

Белоруссия инициирует экстрадицию оппозиционера Цепкало из Латвии

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщил... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T22:07

2021-02-08T22:07

2021-02-08T22:39

мвд белоруссии

александр лукашенко

валерий цепкало

латвия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционера, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщил гостелеканал "Беларусь 1".Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск. Предположительно, дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210128/amnistiya-1594998952.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, валерий цепкало, латвия, белоруссия, в мире