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https://ria.ru/20210208/tigry-1596501338.html
В Приморье водитель снял на видео редких амурских тигров
В Приморье водитель снял на видео редких амурских тигров
Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:35
2021-02-08T13:50
туризм
россия
центр "амурский тигр"
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр "Амурский тигр".В аккаунте организации в Instagram опубликовано видео встречи с хищниками. На нем тигренок стоит у обочины, потом разворачивается и убегает в лес, где его ждут еще один тигренок и взрослая тигрица. Все трое уходят от дороги."На севере Приморского края водитель снял на видео семью амурских тигров: мать-тигрицу и двух тигрят. Один из тигрят думал было перейти через дорогу, но проявил осторожность и вернулся к мамке. Водитель же остановился и дождался, пока звери уйдут в лес - молодец!", - сообщает центр.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
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россия, центр "амурский тигр", приморский край

В Приморье водитель снял на видео редких амурских тигров

13:35 08.02.2021 (обновлено: 13:50 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий АньковТигрица в Лазовском заповеднике вырастила большой выводок тигрят
Тигрица в Лазовском заповеднике вырастила большой выводок тигрят - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр "Амурский тигр".
В аккаунте организации в Instagram опубликовано видео встречи с хищниками. На нем тигренок стоит у обочины, потом разворачивается и убегает в лес, где его ждут еще один тигренок и взрослая тигрица. Все трое уходят от дороги.
"На севере Приморского края водитель снял на видео семью амурских тигров: мать-тигрицу и двух тигрят. Один из тигрят думал было перейти через дорогу, но проявил осторожность и вернулся к мамке. Водитель же остановился и дождался, пока звери уйдут в лес - молодец!", - сообщает центр.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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ТуризмРоссияЦентр "Амурский тигр"Приморский край
 
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