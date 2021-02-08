https://ria.ru/20210208/tigry-1596501338.html
В Приморье водитель снял на видео редких амурских тигров
В Приморье водитель снял на видео редких амурских тигров
Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:35
2021-02-08T13:35
2021-02-08T13:50
туризм
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центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Водитель на дороге на севере Приморья снял на видео семью редких краснокнижных амурских тигров: мать и два ее тигренка после встречи ушли в лес, сообщает центр "Амурский тигр".В аккаунте организации в Instagram опубликовано видео встречи с хищниками. На нем тигренок стоит у обочины, потом разворачивается и убегает в лес, где его ждут еще один тигренок и взрослая тигрица. Все трое уходят от дороги."На севере Приморского края водитель снял на видео семью амурских тигров: мать-тигрицу и двух тигрят. Один из тигрят думал было перейти через дорогу, но проявил осторожность и вернулся к мамке. Водитель же остановился и дождался, пока звери уйдут в лес - молодец!", - сообщает центр.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
https://ria.ru/20210205/brakoner-1596109521.html
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