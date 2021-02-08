https://ria.ru/20210208/testirovanie-1596545605.html

Голикова заявила о высоком уровне тестирования на коронавирус в России

Голикова заявила о высоком уровне тестирования на коронавирус в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России поддерживается высокий уровень тестирования на коронавирус, что позволяет своевременно принимать меры. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:43

2021-02-08T16:43

2021-02-08T16:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России поддерживается высокий уровень тестирования на коронавирус, что позволяет своевременно принимать меры."По-прежнему в стране поддерживается высокий уровень тестирования, и это позволяет нам на ранних стадиях выявлять случаи новой коронавирусной инфекции и своевременно принимать надлежащие меры", - заявила она на брифинге в понедельник.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-08T16:43 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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