https://ria.ru/20210208/testirovanie-1596545605.html
Голикова заявила о высоком уровне тестирования на коронавирус в России
Голикова заявила о высоком уровне тестирования на коронавирус в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России поддерживается высокий уровень тестирования на коронавирус, что позволяет своевременно принимать меры. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:43
2021-02-08T16:43
2021-02-08T16:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России поддерживается высокий уровень тестирования на коронавирус, что позволяет своевременно принимать меры."По-прежнему в стране поддерживается высокий уровень тестирования, и это позволяет нам на ранних стадиях выявлять случаи новой коронавирусной инфекции и своевременно принимать надлежащие меры", - заявила она на брифинге в понедельник.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_502:0:3061:1919_1920x0_80_0_0_c5578b586a64a48a9e2ba4c0783f7cc1.jpg
Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-02-08T16:43
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество