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Путин рассказал, кто будет править миром
Путин рассказал, кто будет править миром
Тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, будет править миром, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совете по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:12
2021-02-08T16:47
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, будет править миром, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совете по науке и образованию.Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России и у нее есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.Правительству он поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. При этом, подчеркнул президент, необходимо учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
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россия, владимир путин, в мире

Путин рассказал, кто будет править миром

16:12 08.02.2021 (обновлено: 16:47 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, будет править миром, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совете по науке и образованию.

"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <…> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России и у нее есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.
Правительству он поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. При этом, подчеркнул президент, необходимо учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
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