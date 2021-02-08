https://ria.ru/20210208/tekhnologii-1596536939.html

Путин рассказал, кто будет править миром

Путин рассказал, кто будет править миром

Тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, будет править миром, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совете по... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:12

2021-02-08T16:12

2021-02-08T16:47

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, будет править миром, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совете по науке и образованию.Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России и у нее есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.Правительству он поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. При этом, подчеркнул президент, необходимо учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20210208/vaktsiny-1596512008.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, в мире