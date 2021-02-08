Путин рассказал, кто будет править миром
16:12 08.02.2021 (обновлено: 16:47 08.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, будет править миром, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совете по науке и образованию.
"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <…> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России и у нее есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.
Правительству он поручил подготовить новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. При этом, подчеркнул президент, необходимо учитывать опыт организации сложнейших технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.