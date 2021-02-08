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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210208/stroyka-1596499498.html
Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год
Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год
Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:28
2021-02-08T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.Он добавил, что в текущем году в Подмосковье планируется построить 6 объектов здравоохранения, 3 спортивных объекта, 2 объекта культуры и 2 административных здания."В текущем году мы планируем построить 27 школ, общей вместимостью 17 050 мест. Пристройка в Королеве на 500 мест уже построена, ждем документов на ввод в эксплуатацию", - сказал Локтев.
https://ria.ru/20210208/podmoskove-1596498780.html
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московская область (подмосковье)

Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год

13:28 08.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Он добавил, что в текущем году в Подмосковье планируется построить 6 объектов здравоохранения, 3 спортивных объекта, 2 объекта культуры и 2 административных здания.
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"В текущем году мы планируем построить 27 школ, общей вместимостью 17 050 мест. Пристройка в Королеве на 500 мест уже построена, ждем документов на ввод в эксплуатацию", - сказал Локтев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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