https://ria.ru/20210208/stroyka-1596499498.html
Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год
Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год
Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:28
2021-02-08T13:28
2021-02-08T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.Он добавил, что в текущем году в Подмосковье планируется построить 6 объектов здравоохранения, 3 спортивных объекта, 2 объекта культуры и 2 административных здания."В текущем году мы планируем построить 27 школ, общей вместимостью 17 050 мест. Пристройка в Королеве на 500 мест уже построена, ждем документов на ввод в эксплуатацию", - сказал Локтев.
https://ria.ru/20210208/podmoskove-1596498780.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)