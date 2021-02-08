https://ria.ru/20210208/stroyka-1596499498.html

Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год

Более 25 школ на 17 тысяч мест построят в Подмосковье в 2021 год

Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:28

2021-02-08T13:28

2021-02-08T13:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 25 школ общей вместимостью 17 тысяч мест построят на территории Московской области в 2021 году, об этом в ходе заседания правительства региона сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.Он добавил, что в текущем году в Подмосковье планируется построить 6 объектов здравоохранения, 3 спортивных объекта, 2 объекта культуры и 2 административных здания."В текущем году мы планируем построить 27 школ, общей вместимостью 17 050 мест. Пристройка в Королеве на 500 мест уже построена, ждем документов на ввод в эксплуатацию", - сказал Локтев.

https://ria.ru/20210208/podmoskove-1596498780.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)