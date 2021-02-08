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https://ria.ru/20210208/stantsii-1596539807.html
Восемь железнодорожных станций в Подмосковье модернизируют в 2021 году
Восемь железнодорожных станций в Подмосковье модернизируют в 2021 году
Восемь железнодорожных станций модернизируют в Московской области в 2021 году. Речь идет о Савеловском, Павелецком, Горьковском, Казанском направлениях, сообщил РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:29
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новости подмосковья
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Восемь железнодорожных станций модернизируют в Московской области в 2021 году. Речь идет о Савеловском, Павелецком, Горьковском, Казанском направлениях, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.Уточняется, что за год изменится внешний вид станций Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Катуар, Кабаново, Кривандино и Вялки. Все старые платформы уберут, их заменят новыми. Будут предусмотрены пандусы, также для безопасности людей по краям путей закрепят антискользящее покрытие. Помимо прочего вместо люминесцентных ламп установят светодиодные. Еще для пассажиров, которые плохо видят, уложат дорожки из тактильной плитки. На станциях поменяют мониторы и стенды с информацией. Также появятся лавочки, будут отремонтированы навесы, защищающие от осадков.Во время реконструкции станции будут работать. Всего за текущий год приведут в порядок навесы на 36 железнодорожных станциях.
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московская область (подмосковье)

Восемь железнодорожных станций в Подмосковье модернизируют в 2021 году

16:29 08.02.2021 (обновлено: 16:34 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПригородный электропоезд подъезжает к платформе
Пригородный электропоезд подъезжает к платформе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Восемь железнодорожных станций модернизируют в Московской области в 2021 году. Речь идет о Савеловском, Павелецком, Горьковском, Казанском направлениях, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что за год изменится внешний вид станций Карманово, Ковригино, Шугарово, Акри, Катуар, Кабаново, Кривандино и Вялки. Все старые платформы уберут, их заменят новыми. Будут предусмотрены пандусы, также для безопасности людей по краям путей закрепят антискользящее покрытие. Помимо прочего вместо люминесцентных ламп установят светодиодные.
Еще для пассажиров, которые плохо видят, уложат дорожки из тактильной плитки. На станциях поменяют мониторы и стенды с информацией. Также появятся лавочки, будут отремонтированы навесы, защищающие от осадков.
Во время реконструкции станции будут работать. Всего за текущий год приведут в порядок навесы на 36 железнодорожных станциях.
 
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