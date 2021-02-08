https://ria.ru/20210208/spch-1596532619.html

Американский дипломат объяснил возвращение США в СПЧ ООН

Американский дипломат объяснил возвращение США в СПЧ ООН

США учитывают недостатки Совета ООН по правам человека, но готовы вернуться в Совет для активной работы, заявил временный поверенный в делах постпредства США... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:54

2021-02-08T15:54

2021-02-08T15:54

совет по правам человека оон (спч оон)

оон

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США учитывают недостатки Совета ООН по правам человека, но готовы вернуться в Совет для активной работы, заявил временный поверенный в делах постпредства США при женевском отделении ООН Марк Кассайр, выступая в понедельник на организационной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.По его словам, США намерены присоединиться к Совету ООН по правам человека, так как "самый эффективный путь реформировать и улучшать Совет – это взаимодействовать с ним принципиальным образом".Представитель США подчеркнул, что Вашингтон учитывает недостатки Совета, но полагает, что участие в нем поможет обеспечить соответствие СПЧ его потенциалу бороться с тиранией и несправедливостью в мире."Действовать необходимо срочно. Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями возникающих вызовов в области прав человека, которые требуют нашего срочного внимания. Я готов к продолжению тесного сотрудничества, которое у нас было со многими из вас и ваших команд, и предлагаю вам расценивать нас как активного партнера на ближайшие дни, месяцы и годы", - заключил Кассайр.

https://ria.ru/20210121/voz-1594016191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по правам человека оон (спч оон), оон, сша, в мире