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Американский дипломат объяснил возвращение США в СПЧ ООН
Американский дипломат объяснил возвращение США в СПЧ ООН
США учитывают недостатки Совета ООН по правам человека, но готовы вернуться в Совет для активной работы, заявил временный поверенный в делах постпредства США... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:54
2021-02-08T15:54
совет по правам человека оон (спч оон)
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сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США учитывают недостатки Совета ООН по правам человека, но готовы вернуться в Совет для активной работы, заявил временный поверенный в делах постпредства США при женевском отделении ООН Марк Кассайр, выступая в понедельник на организационной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.По его словам, США намерены присоединиться к Совету ООН по правам человека, так как "самый эффективный путь реформировать и улучшать Совет – это взаимодействовать с ним принципиальным образом".Представитель США подчеркнул, что Вашингтон учитывает недостатки Совета, но полагает, что участие в нем поможет обеспечить соответствие СПЧ его потенциалу бороться с тиранией и несправедливостью в мире."Действовать необходимо срочно. Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями возникающих вызовов в области прав человека, которые требуют нашего срочного внимания. Я готов к продолжению тесного сотрудничества, которое у нас было со многими из вас и ваших команд, и предлагаю вам расценивать нас как активного партнера на ближайшие дни, месяцы и годы", - заключил Кассайр.
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совет по правам человека оон (спч оон), оон, сша, в мире

Американский дипломат объяснил возвращение США в СПЧ ООН

15:54 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США учитывают недостатки Совета ООН по правам человека, но готовы вернуться в Совет для активной работы, заявил временный поверенный в делах постпредства США при женевском отделении ООН Марк Кассайр, выступая в понедельник на организационной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Я с большой радостью присоединяюсь к вам сегодня и с гордостью подтверждаю намерение США продвигать и защищать права человека по всему миру. Администрация (президента США Джо) Байдена верит в международную политику, сфокусированную на демократии, правах человека и равенстве", - сказал он.
По его словам, США намерены присоединиться к Совету ООН по правам человека, так как "самый эффективный путь реформировать и улучшать Совет – это взаимодействовать с ним принципиальным образом".
Представитель США подчеркнул, что Вашингтон учитывает недостатки Совета, но полагает, что участие в нем поможет обеспечить соответствие СПЧ его потенциалу бороться с тиранией и несправедливостью в мире.
"Действовать необходимо срочно. Только за последние несколько месяцев мы стали свидетелями возникающих вызовов в области прав человека, которые требуют нашего срочного внимания. Я готов к продолжению тесного сотрудничества, которое у нас было со многими из вас и ваших команд, и предлагаю вам расценивать нас как активного партнера на ближайшие дни, месяцы и годы", - заключил Кассайр.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ООНСШАВ мире
 
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