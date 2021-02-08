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В Саранске лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество
В Саранске лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество
Житель Саранска, выдававший себя за сотрудника ФСБ, проведет 2 года в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:36
2021-02-08T16:36
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
саранск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Житель Саранска, выдававший себя за сотрудника ФСБ, проведет 2 года в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Мордовии.Судом установлено, что с апреля 2018 года по январь 2019 года 42-летний мужчина, представляясь сотрудником управления Федеральной службы безопасности России по Мордовии (фактически он им не являлся), пообещал потерпевшему за денежное вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей устроить его на работу в региональное УФСБ.В свою очередь на сайте Октябрьского районного суда Саранска отмечается, что "суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба, взыскав в его пользу 978 550 рублей. "В удовлетворении гражданского иска потерпевшего о возмещении морального вреда судом отказано", - подчеркивается в сообщении суда.
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россия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саранск, происшествия

В Саранске лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество

16:36 08.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Житель Саранска, выдававший себя за сотрудника ФСБ, проведет 2 года в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Мордовии.
Судом установлено, что с апреля 2018 года по январь 2019 года 42-летний мужчина, представляясь сотрудником управления Федеральной службы безопасности России по Мордовии (фактически он им не являлся), пообещал потерпевшему за денежное вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей устроить его на работу в региональное УФСБ.
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"Суд, согласившись с позицией прокурора, признал жителя Саранска виновным в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.
В свою очередь на сайте Октябрьского районного суда Саранска отмечается, что "суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба, взыскав в его пользу 978 550 рублей. "В удовлетворении гражданского иска потерпевшего о возмещении морального вреда судом отказано", - подчеркивается в сообщении суда.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаранскПроисшествия
 
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