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В Саранске лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество
В Саранске лжесотрудник ФСБ получил срок за мошенничество
Житель Саранска, выдававший себя за сотрудника ФСБ, проведет 2 года в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:36
2021-02-08T16:36
2021-02-08T16:36
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
саранск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Житель Саранска, выдававший себя за сотрудника ФСБ, проведет 2 года в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Мордовии.Судом установлено, что с апреля 2018 года по январь 2019 года 42-летний мужчина, представляясь сотрудником управления Федеральной службы безопасности России по Мордовии (фактически он им не являлся), пообещал потерпевшему за денежное вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей устроить его на работу в региональное УФСБ.В свою очередь на сайте Октябрьского районного суда Саранска отмечается, что "суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба, взыскав в его пользу 978 550 рублей. "В удовлетворении гражданского иска потерпевшего о возмещении морального вреда судом отказано", - подчеркивается в сообщении суда.
https://ria.ru/20210201/pensionery-1595443589.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саранск, происшествия