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"Керамогранит.ру" начинает сотрудничество с индийскими поставщиками
"Керамогранит.ру" начинает сотрудничество с индийскими поставщиками
Компания "Керамогранит.ру", которая специализируется на продаже плитки, керамогранита и мозаики, объявила о начале поставок декоративных отделочных материалов... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:09
2021-02-08T12:35
интерьер
новости компаний - экономика
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Компания "Керамогранит.ру", которая специализируется на продаже плитки, керамогранита и мозаики, объявила о начале поставок декоративных отделочных материалов из Индии.В данный момент компания успела заключить договоры о поставках с несколькими крупными индийскими производителями, добавив в свой каталог 42 коллекции плитки и керамогранита и расширив ассортимент индийских материалов до 350 позиций. В обозримом будущем список партнеров, готовых сотрудничать с российским магазином, скорее всего, увеличится. В основном индийские фабрики производят на экспорт полированные декоративные материалы, отдавая предпочтение глянцевому керамограниту и относительно большим форматам. Популярные габариты плитки – 60 на 120 и 60 на 60 сантиметров. Дизайнеры Индии предпочитают современный и классический стиль, а также имитацию природных материалов, мрамора, черного и белого гранита, камня, оникса, бетона. Некоторые элементы, как, например, "терраццо", заимствованы у европейских мастеров, впервые применивших технику "цветных вкраплений". Индийские производители параллельно осваивают такие дизайнерские направления, как "лофт" и монохром. Интересно, что "этнические орнаменты" в Индии на экспорт пока не предлагаются, но в 2021 году каталог плитки может пополниться и этими коллекциями. В "Керамогранит.ру" уверены, что у продукции из азиатской страны есть необходимые конкурентные качества, чтобы занять свою рыночную нишу на российском рынке, потеснив декоративные материалы из традиционных для этой сферы европейских стран, Испании и Италии. Сделать это индийские производители могут, в том числе, благодаря ориентиру на широкую аудиторию покупателей и соответствующую массовому рынку ценовую политику. Чтобы ознакомиться с каталогом индийской плитки, а также уточнить актуальные цены на представленные коллекции, посетите официальный сайт магазина.Сейчас посетить шоу-рум можно в формате дистанционной 3D-экскурсии, а также записаться на составление дизайнерского проекта онлайн. Все это позволит подобрать и приобрести декоративные материалы с учетом объективных факторов и личных пожеланий без необходимости лично посещать магазин. ООО "КЕРАМОГРАНИТ.РУ"ОГРН: 1167746059140Юридический адрес: 111 123, г. Москва, ул. Новогиреевская,д.10,корп.1,помещение I
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5
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96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интерьер, новости компаний - экономика, #партнерскийматериал
Партнерский материал

"Керамогранит.ру" начинает сотрудничество с индийскими поставщиками

12:09 08.02.2021 (обновлено: 12:35 08.02.2021)
 
© Фото : предоставлено Керамогранит.руКерамогранит
Керамогранит - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : предоставлено Керамогранит.ру
Компания "Керамогранит.ру", которая специализируется на продаже плитки, керамогранита и мозаики, объявила о начале поставок декоративных отделочных материалов из Индии.
В данный момент компания успела заключить договоры о поставках с несколькими крупными индийскими производителями, добавив в свой каталог 42 коллекции плитки и керамогранита и расширив ассортимент индийских материалов до 350 позиций.
В обозримом будущем список партнеров, готовых сотрудничать с российским магазином, скорее всего, увеличится.
В основном индийские фабрики производят на экспорт полированные декоративные материалы, отдавая предпочтение глянцевому керамограниту и относительно большим форматам.
Популярные габариты плитки – 60 на 120 и 60 на 60 сантиметров. Дизайнеры Индии предпочитают современный и классический стиль, а также имитацию природных материалов, мрамора, черного и белого гранита, камня, оникса, бетона.
© Фото : предоставлено Керамогранит.руКерамогранит
Керамогранит - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : предоставлено Керамогранит.ру
Керамогранит
Некоторые элементы, как, например, "терраццо", заимствованы у европейских мастеров, впервые применивших технику "цветных вкраплений". Индийские производители параллельно осваивают такие дизайнерские направления, как "лофт" и монохром. Интересно, что "этнические орнаменты" в Индии на экспорт пока не предлагаются, но в 2021 году каталог плитки может пополниться и этими коллекциями.
В "Керамогранит.ру" уверены, что у продукции из азиатской страны есть необходимые конкурентные качества, чтобы занять свою рыночную нишу на российском рынке, потеснив декоративные материалы из традиционных для этой сферы европейских стран, Испании и Италии.
Сделать это индийские производители могут, в том числе, благодаря ориентиру на широкую аудиторию покупателей и соответствующую массовому рынку ценовую политику.
Чтобы ознакомиться с каталогом индийской плитки, а также уточнить актуальные цены на представленные коллекции, посетите официальный сайт магазина.
Сейчас посетить шоу-рум можно в формате дистанционной 3D-экскурсии, а также записаться на составление дизайнерского проекта онлайн. Все это позволит подобрать и приобрести декоративные материалы с учетом объективных факторов и личных пожеланий без необходимости лично посещать магазин.
ООО "КЕРАМОГРАНИТ.РУ"
ОГРН: 1167746059140
Юридический адрес: 111 123, г. Москва, ул. Новогиреевская,д.10,корп.1,помещение I
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