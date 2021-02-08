https://ria.ru/20210208/sotrudnichestvo-1596022897.html

"Керамогранит.ру" начинает сотрудничество с индийскими поставщиками

"Керамогранит.ру" начинает сотрудничество с индийскими поставщиками

Компания "Керамогранит.ру", которая специализируется на продаже плитки, керамогранита и мозаики, объявила о начале поставок декоративных отделочных материалов... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:09

2021-02-08T12:09

2021-02-08T12:35

интерьер

новости компаний - экономика

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Компания "Керамогранит.ру", которая специализируется на продаже плитки, керамогранита и мозаики, объявила о начале поставок декоративных отделочных материалов из Индии.В данный момент компания успела заключить договоры о поставках с несколькими крупными индийскими производителями, добавив в свой каталог 42 коллекции плитки и керамогранита и расширив ассортимент индийских материалов до 350 позиций. В обозримом будущем список партнеров, готовых сотрудничать с российским магазином, скорее всего, увеличится. В основном индийские фабрики производят на экспорт полированные декоративные материалы, отдавая предпочтение глянцевому керамограниту и относительно большим форматам. Популярные габариты плитки – 60 на 120 и 60 на 60 сантиметров. Дизайнеры Индии предпочитают современный и классический стиль, а также имитацию природных материалов, мрамора, черного и белого гранита, камня, оникса, бетона. Некоторые элементы, как, например, "терраццо", заимствованы у европейских мастеров, впервые применивших технику "цветных вкраплений". Индийские производители параллельно осваивают такие дизайнерские направления, как "лофт" и монохром. Интересно, что "этнические орнаменты" в Индии на экспорт пока не предлагаются, но в 2021 году каталог плитки может пополниться и этими коллекциями. В "Керамогранит.ру" уверены, что у продукции из азиатской страны есть необходимые конкурентные качества, чтобы занять свою рыночную нишу на российском рынке, потеснив декоративные материалы из традиционных для этой сферы европейских стран, Испании и Италии. Сделать это индийские производители могут, в том числе, благодаря ориентиру на широкую аудиторию покупателей и соответствующую массовому рынку ценовую политику. Чтобы ознакомиться с каталогом индийской плитки, а также уточнить актуальные цены на представленные коллекции, посетите официальный сайт магазина.Сейчас посетить шоу-рум можно в формате дистанционной 3D-экскурсии, а также записаться на составление дизайнерского проекта онлайн. Все это позволит подобрать и приобрести декоративные материалы с учетом объективных факторов и личных пожеланий без необходимости лично посещать магазин. ООО "КЕРАМОГРАНИТ.РУ"ОГРН: 1167746059140Юридический адрес: 111 123, г. Москва, ул. Новогиреевская,д.10,корп.1,помещение I

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интерьер, новости компаний - экономика, #партнерскийматериал