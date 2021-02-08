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Голикова отметила снижение уровня смертности в России в январе
Голикова отметила снижение уровня смертности в России в январе
Снижение смертности в РФ за январь в сравнении с декабрем, предварительно, составило чуть более 11%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:57
2021-02-08T16:57
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Снижение смертности в РФ за январь в сравнении с декабрем, предварительно, составило чуть более 11%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы отметила имеющиеся очень оперативные предварительные данные января 2021 года, которые свидетельствуют о том, что вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации просматривается устойчивое снижение показателей смертности. Сейчас по оперативным предварительным данным снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%", - сообщила Голикова на брифинге в понедельник.Она уточнила, что снижение смертности зафиксировано практически во всех регионах страны.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова отметила снижение уровня смертности в России в январе

16:57 08.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Снижение смертности в РФ за январь в сравнении с декабрем, предварительно, составило чуть более 11%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я бы отметила имеющиеся очень оперативные предварительные данные января 2021 года, которые свидетельствуют о том, что вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации просматривается устойчивое снижение показателей смертности. Сейчас по оперативным предварительным данным снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%", - сообщила Голикова на брифинге в понедельник.
Она уточнила, что снижение смертности зафиксировано практически во всех регионах страны.
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