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Голикова отметила снижение уровня смертности в России в январе
Голикова отметила снижение уровня смертности в России в январе
Снижение смертности в РФ за январь в сравнении с декабрем, предварительно, составило чуть более 11%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:57
2021-02-08T16:57
2021-02-08T16:57
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Снижение смертности в РФ за январь в сравнении с декабрем, предварительно, составило чуть более 11%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы отметила имеющиеся очень оперативные предварительные данные января 2021 года, которые свидетельствуют о том, что вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации просматривается устойчивое снижение показателей смертности. Сейчас по оперативным предварительным данным снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%", - сообщила Голикова на брифинге в понедельник.Она уточнила, что снижение смертности зафиксировано практически во всех регионах страны.
https://ria.ru/20210207/rak-1596408497.html
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