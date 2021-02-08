https://ria.ru/20210208/smertnost-1596547693.html
Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России
Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России
За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:50
2021-02-08T16:50
2021-02-08T16:50
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности, кроме того, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований или, как у нас принято называть, онкологических заболеваний", - рассказала она на брифинге в понедельник.Голикова также сообщила, что количество умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, в том числе на 9,8% - от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции - на 9,1% и от внешних причин - на 1,9%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/peterburg-1593800230.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности, кроме того, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований или, как у нас принято называть, онкологических заболеваний", - рассказала она на брифинге в понедельник.
Голикова также сообщила, что количество умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, в том числе на 9,8% - от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции - на 9,1% и от внешних причин - на 1,9%.