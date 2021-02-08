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Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России
Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России
За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:50
2021-02-08T16:50
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности, кроме того, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований или, как у нас принято называть, онкологических заболеваний", - рассказала она на брифинге в понедельник.Голикова также сообщила, что количество умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, в том числе на 9,8% - от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции - на 9,1% и от внешних причин - на 1,9%.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России

16:50 08.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности, кроме того, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований или, как у нас принято называть, онкологических заболеваний", - рассказала она на брифинге в понедельник.
Голикова также сообщила, что количество умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, в том числе на 9,8% - от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции - на 9,1% и от внешних причин - на 1,9%.
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