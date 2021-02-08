https://ria.ru/20210208/smertnost-1596547693.html

Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России

Голикова заявила о снижении уровня младенческой смертности в России

За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:50

2021-02-08T16:50

2021-02-08T16:50

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За 2020 год, предварительно, на 8,2% снизилась младенческая смертность, на 1% - от онкологических заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За 2020 год, по предварительным данным, на 8,2% снизился показатель младенческой смертности, кроме того, на 1% снизилась смертность от злокачественных новообразований или, как у нас принято называть, онкологических заболеваний", - рассказала она на брифинге в понедельник.Голикова также сообщила, что количество умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 9,3%, в том числе на 9,8% - от туберкулеза, от ВИЧ-инфекции - на 9,1% и от внешних причин - на 1,9%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/peterburg-1593800230.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество