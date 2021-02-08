https://ria.ru/20210208/shvetsiya-1596464289.html

В Швеции планируют ввести штрафы за неправильно припаркованные самокаты

В Швеции планируют ввести штрафы за неправильно припаркованные самокаты

Власти Стокгольма введут штраф за неправильно припаркованный электросамокат, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:49

2021-02-08T13:49

2021-02-08T13:49

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Стокгольма введут штраф за неправильно припаркованный электросамокат, сообщает "ЕвроПульс".Пока речь идет только об арендованных транспортных средствах.Прокатные сервисы должны будут выплачивать городу 250 крон (чуть меньше 25 евро) за каждый самокат, перекрывающий тротуар. Штраф начнут выписывать уже в ближайшие месяцы, чтобы у компаний было время донести до пользователей новые требования.Некоторые службы собираются добавить в мобильном приложении требование после поездки отправить фотографию припаркованного электросамоката. До тех пор, пока он будет поставлен неправильно, с пользователя будут сниматься деньги за аренду.С предложением ввести штраф выступила партия Зеленых, которая поддерживает использование двухколесных средств передвижения в городе. Они не загрязняют атмосферу и помогают бороться с пробками.Согласно общеевропейскому опросу общественного мнения, 43 процента жителей ЕС с подозрением относятся к электросамокатам. Правда, в основном их беспокоит безопасность — как самого водителя, так и окружающих.

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

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