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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210208/shou-1596490220.html
Китай раскрыл подробности одного из самых рейтинговых шоу мира
Китай раскрыл подробности одного из самых рейтинговых шоу мира
Медиакорпорация Китая раскрыла подробности одного из самых рейтинговых шоу планеты: ежегодного гала-концерта в честь Нового года по китайскому лунному... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:10
2021-02-08T13:10
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. Медиакорпорация Китая раскрыла подробности одного из самых рейтинговых шоу планеты: ежегодного гала-концерта в честь Нового года по китайскому лунному календарю, который на этот раз настает в ночь с 11 на 12 февраля. Эту программу смотрят сотни миллионов людей в КНР и по всему миру. В нынешнем году концерт начнется в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск) 11 февраля и продолжится четыре часа: до наступления года Быка.Аудитория грандиозного шоу может поставить новый рекорд за счет широкой глобальной трансляции. Уже известно, что его частично или полностью будут транслировать 600 медиа из 170 стран, в том числе – России.Ряд выступлений на новогоднем концерте будет посвящен таким горячим темам, как борьба с COVID-19 и полное искоренение нищеты в КНР в 2020 году, 100-летний юбилей Компартии Китая в 2021 году и зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом сообщил режиссер гала-концерта Чэнь Линьчунь.В программе шоу – множество танцев, как современных, так и традиционных. По словам организаторов, нынешний гала-концерт поставит рекорд по количеству танцевальных номеров со времени своего рождения в 1983 году. Петь будут не меньше, в том числе иностранные гости, например, знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Поскольку он не сможет приехать в Китай из-за санитарных ограничений, выступление будет организовано по телемосту в видеоформате сверхвысокого разрешения.Новогодний гала-концерт уже традиционно станет площадкой внедрения передовых коммуникационных и медийных технологий. При съемках и трансляции будут использованы искусственный интеллект и связь пятого поколения 5G, картинку будут транслировать в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз выше FullHD. Позади концертной площадки установят огромный экран сверхвысокого разрешения 8К размером 61,4 на 12,4 метра. Его дополнят еще 154 экрана, которые образуют "видео-купол", создающий потрясающие спецэффекты. Зрителям пообещали, что зрелище будет завораживающее. Тем, у кого нет суперсовременных телевизоров, трансляцией в формате 8К можно будет насладиться на больших экранах, которые установят на площадях крупнейших городов КНР. К трансляции гала-концерта в Китае также подключатся кинотеатры.Разумеется, не обойдется без подарков для аудитории.
https://ria.ru/20210207/onlayn-kontsert-1596416003.html
https://ria.ru/20210205/gala-kontsert-1596160810.html
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китай

Китай раскрыл подробности одного из самых рейтинговых шоу мира

13:10 08.02.2021
 
© Медиакорпорация КитаяСтоп-кадр Новогоднего гала-концерта в Китае
Стоп-кадр Новогоднего гала-концерта в Китае - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Медиакорпорация Китая
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МОСКВА, 8 фев - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин. Медиакорпорация Китая раскрыла подробности одного из самых рейтинговых шоу планеты: ежегодного гала-концерта в честь Нового года по китайскому лунному календарю, который на этот раз настает в ночь с 11 на 12 февраля.
Эту программу смотрят сотни миллионов людей в КНР и по всему миру. В нынешнем году концерт начнется в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск) 11 февраля и продолжится четыре часа: до наступления года Быка.
Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 19:51Россия-Китай: Главное
Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля
Аудитория грандиозного шоу может поставить новый рекорд за счет широкой глобальной трансляции. Уже известно, что его частично или полностью будут транслировать 600 медиа из 170 стран, в том числе – России.
Ряд выступлений на новогоднем концерте будет посвящен таким горячим темам, как борьба с COVID-19 и полное искоренение нищеты в КНР в 2020 году, 100-летний юбилей Компартии Китая в 2021 году и зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом сообщил режиссер гала-концерта Чэнь Линьчунь.
В программе шоу – множество танцев, как современных, так и традиционных. По словам организаторов, нынешний гала-концерт поставит рекорд по количеству танцевальных номеров со времени своего рождения в 1983 году. Петь будут не меньше, в том числе иностранные гости, например, знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Поскольку он не сможет приехать в Китай из-за санитарных ограничений, выступление будет организовано по телемосту в видеоформате сверхвысокого разрешения.
Люди во время вещания Медиакорпорации Китая, посвященному Новому году по лунному календарю - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 14:17Россия-Китай: Главное
Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт
Новогодний гала-концерт уже традиционно станет площадкой внедрения передовых коммуникационных и медийных технологий. При съемках и трансляции будут использованы искусственный интеллект и связь пятого поколения 5G, картинку будут транслировать в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз выше FullHD. Позади концертной площадки установят огромный экран сверхвысокого разрешения 8К размером 61,4 на 12,4 метра. Его дополнят еще 154 экрана, которые образуют "видео-купол", создающий потрясающие спецэффекты. Зрителям пообещали, что зрелище будет завораживающее. Тем, у кого нет суперсовременных телевизоров, трансляцией в формате 8К можно будет насладиться на больших экранах, которые установят на площадях крупнейших городов КНР. К трансляции гала-концерта в Китае также подключатся кинотеатры.
Разумеется, не обойдется без подарков для аудитории.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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