https://ria.ru/20210208/serebrennikov-1596454747.html

Театральные критики написали письмо в поддержку Серебренникова

Театральные критики написали письмо в поддержку Серебренникова

Ассоциация театральных критиков (АТК) направила открытое письмо главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить Кирилла... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:14

2021-02-08T11:14

2021-02-08T11:14

культура

театр

новости культуры

ассоциация театральных критиков (атк)

гоголь-центр

ленком

александр кибовский

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ассоциация театральных критиков (АТК) направила открытое письмо главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя "Гоголь-центра", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации.В письме сказано, что в связи с истечением 25 февраля срока действия договора Департамента культуры Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве худрука Московского драматического театра им. Гоголя ("Гоголь-центра") сообщество российских театральных критиков просит вновь предложить Серебренникову руководство театром."Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление "Гоголь-центра". Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать, что "Гоголь-центр", созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра", - сказано в письме. – В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но, прежде всего, это авторский театр. "Гоголь-центр" Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, "Современником" Ефремова и "Таганкой" Любимова, "Ленкомом" Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина".АТК отметила, что "авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо. В письме подчеркнуто, что в 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией – все билеты до весны сейчас уже проданы."Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Серебренников должен остаться художественным руководителем "Гоголь-центра" и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе", - сказано в письме, принятом на общем собрании Ассоциации театральных критиков 7 февраля.

https://ria.ru/20210203/serebrennikov-1595816846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, ассоциация театральных критиков (атк), гоголь-центр, ленком, александр кибовский