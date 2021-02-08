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https://ria.ru/20210208/serebrennikov-1596454747.html
Театральные критики написали письмо в поддержку Серебренникова
Театральные критики написали письмо в поддержку Серебренникова
Ассоциация театральных критиков (АТК) направила открытое письмо главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить Кирилла... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:14
2021-02-08T11:14
культура
театр
новости культуры
ассоциация театральных критиков (атк)
гоголь-центр
ленком
александр кибовский
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ассоциация театральных критиков (АТК) направила открытое письмо главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя "Гоголь-центра", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации.В письме сказано, что в связи с истечением 25 февраля срока действия договора Департамента культуры Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве худрука Московского драматического театра им. Гоголя ("Гоголь-центра") сообщество российских театральных критиков просит вновь предложить Серебренникову руководство театром."Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление "Гоголь-центра". Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать, что "Гоголь-центр", созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра", - сказано в письме. – В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но, прежде всего, это авторский театр. "Гоголь-центр" Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, "Современником" Ефремова и "Таганкой" Любимова, "Ленкомом" Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина".АТК отметила, что "авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо. В письме подчеркнуто, что в 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией – все билеты до весны сейчас уже проданы."Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Серебренников должен остаться художественным руководителем "Гоголь-центра" и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе", - сказано в письме, принятом на общем собрании Ассоциации театральных критиков 7 февраля.
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театр, новости культуры, ассоциация театральных критиков (атк), гоголь-центр, ленком, александр кибовский

Театральные критики написали письмо в поддержку Серебренникова

11:14 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников в суде
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников в суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Ассоциация театральных критиков (АТК) направила открытое письмо главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя "Гоголь-центра", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации.
В письме сказано, что в связи с истечением 25 февраля срока действия договора Департамента культуры Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве худрука Московского драматического театра им. Гоголя ("Гоголь-центра") сообщество российских театральных критиков просит вновь предложить Серебренникову руководство театром.
"Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление "Гоголь-центра". Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать, что "Гоголь-центр", созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра", - сказано в письме. – В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но, прежде всего, это авторский театр. "Гоголь-центр" Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, "Современником" Ефремова и "Таганкой" Любимова, "Ленкомом" Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина".
АТК отметила, что "авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо. В письме подчеркнуто, что в 2021 году "Гоголь-центр" Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией – все билеты до весны сейчас уже проданы.
"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без "Гоголь-центра". Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Серебренников должен остаться художественным руководителем "Гоголь-центра" и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе", - сказано в письме, принятом на общем собрании Ассоциации театральных критиков 7 февраля.
Режиссер Кирилл Серебренников (в центре), ставший лауреатом в номинации Драма/работа режиссера за спектакль Маленькие трагедии Гоголь-центра - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 11:47Культура
Депкульт ответил на слухи о "расторжении" контракта с Серебренниковым
 
КультураТеатрНовости культурыАссоциация театральных критиков (АТК)Гоголь-центрЛенкомАлександр Кибовский
 
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