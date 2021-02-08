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https://ria.ru/20210208/samarskiy-universitet-1596173641.html
Ученые определили, с чего начать "большую уборку" на орбите Земли
Ученые определили, с чего начать "большую уборку" на орбите Земли
Список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите представил международный научный коллектив с участием профессора Самарского... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:00
2021-02-08T09:38
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите представил международный научный коллектив с участием профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) Владимира Асланова. Авторы публикации считают, что устранение изученных ими "мусорных" объектов — приоритетная задача в освоении космоса, которая может быть реализована уже в ближайшие годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.Отработанные элементы космической техники сегодня либо сжигаются в атмосфере, либо уводятся на безопасные орбиты захоронения. Однако, на удобных для использования орбитах, как сообщают ученые, по-прежнему находятся около 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц, движущихся со скоростью до 15 км в секунду. Столкновения таких объектов друг с другом и с действующими спутниками ведут к лавинообразному нарастанию проблемы. Избыток космического мусора, по словам специалистов, становится новым глобальным вызовом, угрожающим работе интернета, а также навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем. Для решения этой проблемы в новом исследовании свои усилия объединили девятнадцать экспертов из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции.Ученые выяснили, что 37 из 50 наиболее опасных объектов имеют массу свыше двух тонн, а около 80 процентов такого мусора — корпусы ракет на низких околоземных орбитах. Для исключения риска столкновения основную часть этих объектов, по мнению ученых, необходимо переместить на безопасные орбиты, например, с помощью космических буксиров.Технологии уборки космического мусора, как отмечают авторы исследования, бурно развиваются, активно ведутся космические эксперименты. Используя современную технику, уверены ученые, можно и нужно делать первые шаги по очищению орбиты."Правительства ведущих космических стран должны принять решения о совместных действиях в планетарном масштабе. Мы уверены, что начало эры очищения космического пространства равносильно началу эры освоения космоса. Без этого глобального шага будущее человечества в космосе сомнительно", — подчеркнул Владимир Асланов.Научный коллектив, в который от России входят ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Андрей Баранов, доцент кафедры теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Гришко и заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов, планирует продолжить составление базы опасных объектов на орбите Земли с учетом оптимальных вариантов их устранения, среди которых как вывод мусора на безопасные траектории, так и его устранение на самой орбите.
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космос - риа наука, университетская наука, навигатор абитуриента

Ученые определили, с чего начать "большую уборку" на орбите Земли

09:00 08.02.2021 (обновлено: 09:38 08.02.2021)
 
© Depositphotos / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / Petrovich99
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите представил международный научный коллектив с участием профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) Владимира Асланова. Авторы публикации считают, что устранение изученных ими "мусорных" объектов — приоритетная задача в освоении космоса, которая может быть реализована уже в ближайшие годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.
Отработанные элементы космической техники сегодня либо сжигаются в атмосфере, либо уводятся на безопасные орбиты захоронения. Однако, на удобных для использования орбитах, как сообщают ученые, по-прежнему находятся около 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц, движущихся со скоростью до 15 км в секунду. Столкновения таких объектов друг с другом и с действующими спутниками ведут к лавинообразному нарастанию проблемы.
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21 января 2020, 09:00Наука
Ученые поняли, как спасти Землю от падения мусора из космоса
Избыток космического мусора, по словам специалистов, становится новым глобальным вызовом, угрожающим работе интернета, а также навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем. Для решения этой проблемы в новом исследовании свои усилия объединили девятнадцать экспертов из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции.

"Мы совместили в своей работе одиннадцать различных методов оценки опасности "мусорных" космических объектов, выделив четыре основных фактора: масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам. Теперь у мирового сообщества есть надежный список из 50 объектов, устранение которых должно быть в приоритете", — рассказал один из авторов работы, заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Ученые выяснили, что 37 из 50 наиболее опасных объектов имеют массу свыше двух тонн, а около 80 процентов такого мусора — корпусы ракет на низких околоземных орбитах. Для исключения риска столкновения основную часть этих объектов, по мнению ученых, необходимо переместить на безопасные орбиты, например, с помощью космических буксиров.
Технологии уборки космического мусора, как отмечают авторы исследования, бурно развиваются, активно ведутся космические эксперименты. Используя современную технику, уверены ученые, можно и нужно делать первые шаги по очищению орбиты.
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"Правительства ведущих космических стран должны принять решения о совместных действиях в планетарном масштабе. Мы уверены, что начало эры очищения космического пространства равносильно началу эры освоения космоса. Без этого глобального шага будущее человечества в космосе сомнительно", — подчеркнул Владимир Асланов.
Научный коллектив, в который от России входят ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Андрей Баранов, доцент кафедры теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Гришко и заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов, планирует продолжить составление базы опасных объектов на орбите Земли с учетом оптимальных вариантов их устранения, среди которых как вывод мусора на безопасные траектории, так и его устранение на самой орбите.
 
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