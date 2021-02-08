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"Ростех" представил российскую базовую станцию стандарта LTE
"Ростех" представил российскую базовую станцию стандарта LTE
Компания "ГлобалИнформСервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала базовую станцию R45F, которая поддерживает стандарт LTE и LTE Advanced, обеспечивает РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:40
2021-02-08T14:47
россия
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания "ГлобалИнформСервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала базовую станцию R45F, которая поддерживает стандарт LTE и LTE Advanced, обеспечивает доступ к сети связи 4G, а также совместима с сетями пятого поколения, говорится в сообщении госкорпорации.Станция вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга, ее стоимость будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей.Устройство спроектировано на основе программно определяемой радиосистемы, позволяющей менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения. Это дает возможность эволюционного развития до 5G на той же аппаратной платформе.Устройство представляет собой моноблочное решение для размещения вне помещений и разработано с учетом климатических особенностей России: в частности, оно может работать при минус 40, предусмотрена пассивная система охлаждения.
https://ria.ru/20210202/germes-1595600418.html
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россия, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика

"Ростех" представил российскую базовую станцию стандарта LTE

11:40 08.02.2021 (обновлено: 14:47 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания "ГлобалИнформСервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала базовую станцию R45F, которая поддерживает стандарт LTE и LTE Advanced, обеспечивает доступ к сети связи 4G, а также совместима с сетями пятого поколения, говорится в сообщении госкорпорации.
Станция вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга, ее стоимость будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей.
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"Представленная базовая станция — первый продукт в линейке базовых станций, разрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G", — отметил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.

Устройство спроектировано на основе программно определяемой радиосистемы, позволяющей менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения. Это дает возможность эволюционного развития до 5G на той же аппаратной платформе.
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"Базовая станция соответствует техническим спецификациям 3GPP Release 14 и относится к классу базовых станций большого радиуса действия. Она работает в диапазоне 450 мегагерц и поддерживает работу таких современных сервисов и протоколов, как Voice-over-LTE, интернета вещей NB-IoT и Mission Critical Push To Talk. Производство базовой станции будет сосредоточено на предприятиях холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех")", — говоритcя в сообщении.

Устройство представляет собой моноблочное решение для размещения вне помещений и разработано с учетом климатических особенностей России: в частности, оно может работать при минус 40, предусмотрена пассивная система охлаждения.
 
РоссияРостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииЭкономика
 
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