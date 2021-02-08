https://ria.ru/20210208/rostekh-1596470551.html

"Ростех" представил российскую базовую станцию стандарта LTE

"Ростех" представил российскую базовую станцию стандарта LTE

Компания "ГлобалИнформСервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала базовую станцию R45F, которая поддерживает стандарт LTE и LTE Advanced, обеспечивает РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:40

2021-02-08T11:40

2021-02-08T14:47

россия

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания "ГлобалИнформСервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработала базовую станцию R45F, которая поддерживает стандарт LTE и LTE Advanced, обеспечивает доступ к сети связи 4G, а также совместима с сетями пятого поколения, говорится в сообщении госкорпорации.Станция вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга, ее стоимость будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей.Устройство спроектировано на основе программно определяемой радиосистемы, позволяющей менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения. Это дает возможность эволюционного развития до 5G на той же аппаратной платформе.Устройство представляет собой моноблочное решение для размещения вне помещений и разработано с учетом климатических особенностей России: в частности, оно может работать при минус 40, предусмотрена пассивная система охлаждения.

https://ria.ru/20210202/germes-1595600418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/vooruzhenie-1595068657.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика