https://ria.ru/20210208/rossiya-rtr-1596497791.html

В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"

В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"

В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", сообщил в Twitter глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:20

2021-02-08T13:20

2021-02-08T14:38

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РИГА, 8 фев — РИА Новости. В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", сообщил в Twitter глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.Решение вступит в силу 15 февраля."Мы свое инфопространство защищали и будем защищать", — добавил Аболиньш.Нацсовет начал процедуру ограничения ретрансляции "Россия-РТР" еще летом. Поводом для этого, как утверждают латвийские власти, стало разжигание розни, якобы обнаруженное в передаче "60 минут" от 10 июля. Это уже не первое ограничение вещания "Россия-РТР" в Латвии: в 2019 году ретрансляцию канала запрещали на три месяца.Власти балтийских стран постоянно чинят препятствия работе российских СМИ. В МИД России отмечали, что в действиях Таллина, Риги и Вильнюса видны признаки скоординированности, а сама эта линия наглядно демонстрирует, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/latviya-1596199812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга скабеева, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире