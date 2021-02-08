Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
https://ria.ru/20210208/rossiya-rtr-1596497791.html
В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"
В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"
В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", сообщил в Twitter глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:20
2021-02-08T14:38
медиавойны
россия
ольга скабеева
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg
РИГА, 8 фев — РИА Новости. В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", сообщил в Twitter глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.Решение вступит в силу 15 февраля."Мы свое инфопространство защищали и будем защищать", — добавил Аболиньш.Нацсовет начал процедуру ограничения ретрансляции "Россия-РТР" еще летом. Поводом для этого, как утверждают латвийские власти, стало разжигание розни, якобы обнаруженное в передаче "60 минут" от 10 июля. Это уже не первое ограничение вещания "Россия-РТР" в Латвии: в 2019 году ретрансляцию канала запрещали на три месяца.Власти балтийских стран постоянно чинят препятствия работе российских СМИ. В МИД России отмечали, что в действиях Таллина, Риги и Вильнюса видны признаки скоординированности, а сама эта линия наглядно демонстрирует, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210205/yunesko-1596208581.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/latviya-1596199812.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_182:0:1959:1333_1920x0_80_0_0_440da62e2649c7d5c6f0629ae632f54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга скабеева, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире

В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"

13:20 08.02.2021 (обновлено: 14:38 08.02.2021)
 
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / Vitalez1988
Читать ria.ru в
РИГА, 8 фев — РИА Новости. В Латвии на год запретят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР", сообщил в Twitter глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.
Решение вступит в силу 15 февраля.
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:04
В ЮНЕСКО пообещали изучить решение о запрете российских каналов в Латвии
"Мы свое инфопространство защищали и будем защищать", — добавил Аболиньш.
Нацсовет начал процедуру ограничения ретрансляции "Россия-РТР" еще летом. Поводом для этого, как утверждают латвийские власти, стало разжигание розни, якобы обнаруженное в передаче "60 минут" от 10 июля. Это уже не первое ограничение вещания "Россия-РТР" в Латвии: в 2019 году ретрансляцию канала запрещали на три месяца.
Власти балтийских стран постоянно чинят препятствия работе российских СМИ. В МИД России отмечали, что в действиях Таллина, Риги и Вильнюса видны признаки скоординированности, а сама эта линия наглядно демонстрирует, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности принципам демократии и свободы слова".
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:20
Жителей Латвии будут штрафовать за просмотр российских телеканалов
 
МедиавойныРоссияОльга СкабееваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
Лента новостейМолния