На Урале заключенные записали ролик в поддержку вакцинации "Спутником V"
15:58 08.02.2021 (обновлено: 16:06 08.02.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Осужденные из исправительной колонии № 12 записали видеоролик в стиле рэп, мотивирующий прививаться против COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщает в понедельник пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
"Осужденные ИК-12 спели рэп, мотивирующий прививаться против инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Ролик начинается диалогом двух осужденных. "Прививка – это вам не ерунда! Саша, пойдешь прививаться?" - спрашивает один. "О да!" - отвечает второй.
В куплете осужденные рассказывают о проблеме с коронавирусом: "Спокойно раньше жили, беды никто не знал. Пока с провинции Китая к нам вирус не попал. И разошелся очень быстро, буквально в каждый дом. Передается очень быстро, воздушно-капельным путем. Название такое – COVID-19. И надо поскорее от него нам избавляться. Российские ученые спасение нашли. Вакцину "Спутник V" они изобрели".
В припеве авторы призывают население прививаться: "Ты нам, ты нам помоги, "Спутник V", "Спутник V". Вакцинацию пройди, "Спутник V", "Спутник V". От ковида вас избавит "Спутник V".
Осужденные уверяют: "Нет эффективнее вакцины – весь мир признает. По России вакцинация вовсю идет". В конце авторы подчеркивают: "На зависть Западу вакцина наша. Одобрена Роспотребнадзором. Скоро ждем ее мы и у себя за забором".
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.