https://ria.ru/20210208/restitutsiya-1596144400.html

Американский суд отклонил претензии наследников на "Сокровище гвельфов"

Американский суд отклонил претензии наследников на "Сокровище гвельфов"

Верховный суд США отклонил иск наследников еврейских арт-дилеров, требующих от Германии возвращения "Сокровища гвельфов", сообщает The Art Newspaper. Собрание,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:57

2021-02-08T06:57

2021-02-08T06:57

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Верховный суд США отклонил иск наследников еврейских арт-дилеров, требующих от Германии возвращения "Сокровища гвельфов", сообщает The Art Newspaper. Собрание, стоимость которого оценивается в сумму более 200 миллионов долларов, остается в Берлине.Верховный суд США отказался рассматривать иск, мотивируя это тем, что не имеет права решать вопрос, который находится не в его юрисдикции: ответчиком выступает иностранное государство, Германия. Тогда наследники заявили, что изъятие собственности сопровождалось "нарушениями международного права". По их словам, коллекция, приобретенная в 1929 году их предками, была продана в 1935 году нацистскому правительству под давлением, и этот случай следует считать актом геноцида. В ответ Верховный суд отметил, что собственность была изъята немецким правительством у граждан Германии, что делает это внутренним делом страны. "Сокровище гвельфов", коллекцию средневековых произведений церковного искусства XI–XV веков, пытаются отсудить у Германии уже 13 лет. Сейчас собрание принадлежит Фонду прусского культурного наследия, а экспонируется в Музее декоративно-прикладного искусства в Берлине. До 1929 года оно было собственностью герцога Брауншвейгского, который продал ее консорциуму еврейских арт-дилеров. В 1935 году 42 предмета у торговцев искусством выкупило нацистское правительство, причем в сделке лично участвовал Герман Геринг. Заплатили довольно щедрую по тем временам цену: 4,25 миллиона рейхсмарок. Именно за эту часть коллекции сейчас и ведется борьба. Эксперты говорят о том, что, как и в случае с Марией Альтман, которой в 2006 году удалось отсудить у Австрии пять картин Густава Климта (только одна из них "Портрет Адели Блох-Бауэр" впоследствии была продана за 135 миллионов долларов), появился серьезный прецедент. Случай с “Сокровищем гвельфов” также может значительно повлиять на дальнейшую политику возвращения собственности жертвам Холокоста.

https://ria.ru/20200703/1573808897.html

https://ria.ru/20180319/1516550900.html

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сша

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новости культуры, выставки, холокост, австрия, сша, берлин (город), искусство