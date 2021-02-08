https://ria.ru/20210208/restavratsiya-1596479490.html
Московское метро получило лицензию на реставрацию станций
Московское метро получило лицензию на реставрацию станций
Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:02
2021-02-08T12:02
2021-02-08T12:11
россия
метро
москва
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Лицензию на возможность реставрации метрополитену выдало министерство культуры России."Такая лицензия свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям мосметро. В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие", - цитируют в сообщении главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
https://ria.ru/20210205/poezd-1596108836.html
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