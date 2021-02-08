https://ria.ru/20210208/restavratsiya-1596479490.html

Московское метро получило лицензию на реставрацию станций

Московское метро получило лицензию на реставрацию станций

Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:02

2021-02-08T12:02

2021-02-08T12:11

россия

метро

москва

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Лицензию на возможность реставрации метрополитену выдало министерство культуры России."Такая лицензия свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям мосметро. В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие", - цитируют в сообщении главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20210205/poezd-1596108836.html

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россия, метро, москва, общество