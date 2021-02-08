Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/restavratsiya-1596479490.html
Московское метро получило лицензию на реставрацию станций
Московское метро получило лицензию на реставрацию станций
Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:02
2021-02-08T12:11
россия
метро
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592535531_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_b9aae5c005211de6743acec5664b1d7c.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Лицензию на возможность реставрации метрополитену выдало министерство культуры России."Такая лицензия свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям мосметро. В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие", - цитируют в сообщении главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
https://ria.ru/20210205/poezd-1596108836.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592535531_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5490dfe7726306b1b80cc32f8a7a4808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, метро, москва, общество

Московское метро получило лицензию на реставрацию станций

12:02 08.02.2021 (обновлено: 12:11 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция на перроне станции "Площадь Революции"
Скульптурная композиция на перроне станции Площадь Революции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московское метро теперь может самостоятельно реставрировать станции - памятники культуры, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Лицензию на возможность реставрации метрополитену выдало министерство культуры России.
"Такая лицензия свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям мосметро. В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие", - цитируют в сообщении главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Макет тематического поезда метро, посвященного врачам - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 07:45Хорошие новости
Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро
 
РоссияМетроМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
Лента новостейМолния