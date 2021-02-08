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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210208/remont-1596497406.html
Свыше 2,5 тысяч квадратных метров отремонтировали в СИЗО Подмосковья
Свыше 2,5 тысяч квадратных метров отремонтировали в СИЗО Подмосковья
Более 2,5 тысяч квадратных метров камерных площадей отремонтировано в следственных изоляторах Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:53
2021-02-08T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 2,5 тысяч квадратных метров камерных площадей отремонтировано в следственных изоляторах Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Подмосковью.В пресс-службе добавили, что в регионе планируется строительство следственного изолятора на 1200 мест.
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московская область (подмосковье)

Свыше 2,5 тысяч квадратных метров отремонтировали в СИЗО Подмосковья

13:53 08.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 2,5 тысяч квадратных метров камерных площадей отремонтировано в следственных изоляторах Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Подмосковью.
"Руководством учреждений принимались значительные меры по улучшению условий содержания и отбывания наказаний подследственными и осужденными. В 2020 году отремонтировано более 2,5 тысяч квадратных метров камерных площадей в СИЗО", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в регионе планируется строительство следственного изолятора на 1200 мест.
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