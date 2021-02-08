https://ria.ru/20210208/remont-1596497406.html

Свыше 2,5 тысяч квадратных метров отремонтировали в СИЗО Подмосковья

Свыше 2,5 тысяч квадратных метров отремонтировали в СИЗО Подмосковья

Более 2,5 тысяч квадратных метров камерных площадей отремонтировано в следственных изоляторах Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:53

2021-02-08T13:53

2021-02-08T13:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Более 2,5 тысяч квадратных метров камерных площадей отремонтировано в следственных изоляторах Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Подмосковью.В пресс-службе добавили, что в регионе планируется строительство следственного изолятора на 1200 мест.

https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596496013.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье)