https://ria.ru/20210208/radiomayak-1596464900.html

В России впервые протестируют персональный аварийный радиомаяк

В России впервые протестируют персональный аварийный радиомаяк

Персональный аварийный радиомаяк международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ будет протестирован в горах Сочи совместно с... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:54

2021-02-08T10:54

2021-02-08T10:54

роза хутор

сочи

краснодарский край

общество

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СОЧИ, 8 фев - РИА Новости. Персональный аварийный радиомаяк международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ будет протестирован в горах Сочи совместно с разработчиком и администрацией Краснодарского края, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Прибор позволяет передавать сообщения о бедствии с точными координатами непосредственно в спутниковую систему. Использование персональных радиомаяков позволит не только сократить время спасения пострадавших в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, но и существенно снизит затраты на поисково-спасательные работы.В течение всего зимнего сезона испытания будут проходить на специальном полигоне.

https://ria.ru/20210201/turtsiya-1595552198.html

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза хутор, сочи, краснодарский край, общество