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В России впервые протестируют персональный аварийный радиомаяк
В России впервые протестируют персональный аварийный радиомаяк
Персональный аварийный радиомаяк международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ будет протестирован в горах Сочи совместно с... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:54
2021-02-08T10:54
роза хутор
сочи
краснодарский край
общество
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СОЧИ, 8 фев - РИА Новости. Персональный аварийный радиомаяк международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ будет протестирован в горах Сочи совместно с разработчиком и администрацией Краснодарского края, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".Прибор позволяет передавать сообщения о бедствии с точными координатами непосредственно в спутниковую систему. Использование персональных радиомаяков позволит не только сократить время спасения пострадавших в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, но и существенно снизит затраты на поисково-спасательные работы.В течение всего зимнего сезона испытания будут проходить на специальном полигоне.
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роза хутор, сочи, краснодарский край, общество

В России впервые протестируют персональный аварийный радиомаяк

10:54 08.02.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 8 фев - РИА Новости. Персональный аварийный радиомаяк международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ будет протестирован в горах Сочи совместно с разработчиком и администрацией Краснодарского края, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".
Прибор позволяет передавать сообщения о бедствии с точными координатами непосредственно в спутниковую систему. Использование персональных радиомаяков позволит не только сократить время спасения пострадавших в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, но и существенно снизит затраты на поисково-спасательные работы.
"Впервые в России на горнолыжном курорте совместно с администрацией Краснодарского края будет реализован пилотный проект апробирования персональных аварийных радиомаяков международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Прибор предназначен для передачи аварийного сообщения с координатами места бедствия и обеспечения ближнего привода поисково-спасательных сил посредством радиочастотного и проблескового маяков", - поясняют в пресс-службе.
В течение всего зимнего сезона испытания будут проходить на специальном полигоне.
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"У нас действует специальный полигон, где отрабатываются навыки поиска и спасения оказавшихся в лавине в имитированных условиях – обнаружение, зондирование, откапывание и так далее. Соответственно есть возможность провести испытания подобного, поискового оборудования в настоящих "полевых" условиях. Такие тренировки проходят на высоте 2100 метров над уровнем моря. На курорте работают собственные противолавинная, метео- и поисково-спасательные службы, трудятся высококлассные специалисты, поэтому по итогам проведенных тестов мы будем готовы предоставить изобретателям самое квалифицированное мнение о практической эксплуатации радиомаяков", - отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов.
 
Роза ХуторСочиКраснодарский крайОбщество
 
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