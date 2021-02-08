Путин в понедельник проведет заседание совета по науке и образованию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во второй половине дня у него возможен международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он проведет заседание Совета по науке и образованию. Это всегда очень важное и субстантивное мероприятия. На этот раз будет дан старт очень масштабному проекту - высокопоточного реактора "Пик" в Гатчине", - сказал Песков.
Он уточнил что на месте будет находиться президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а президент по ВКС даст команду на вывод реактора на энергетический режим работы и начало тестов.
Также на заседании будет выступление президента РФ, Ковальчука, гендиректора Российского научного фонда Александра Хлунова, руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, завлаборатории МФТИ Максима Никитина.
"На вторую половину дня мы еще будем ожидать международного телефонного разговора, в случае, если он состоится, мы сделаем соответствующее объявление", - добавил Песков.