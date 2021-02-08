https://ria.ru/20210208/putin-1596483305.html

Путин в понедельник проведет заседание совета по науке и образованию

Путин в понедельник проведет заседание совета по науке и образованию

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во второй половине дня у него возможен международный телефонный... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:17

2021-02-08T12:17

2021-02-08T12:17

россия

елена шмелева

воздушно-космические силы россии

российский научный фонд

курчатовский институт

михаил ковальчук

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во второй половине дня у него возможен международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил что на месте будет находиться президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а президент по ВКС даст команду на вывод реактора на энергетический режим работы и начало тестов.Также на заседании будет выступление президента РФ, Ковальчука, гендиректора Российского научного фонда Александра Хлунова, руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, завлаборатории МФТИ Максима Никитина.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596138676.html

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2021

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россия, елена шмелева, воздушно-космические силы россии, российский научный фонд, курчатовский институт, михаил ковальчук, дмитрий песков