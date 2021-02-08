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Путин в понедельник проведет заседание совета по науке и образованию
Путин в понедельник проведет заседание совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во второй половине дня у него возможен международный телефонный... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:17
2021-02-08T12:17
россия
елена шмелева
воздушно-космические силы россии
российский научный фонд
курчатовский институт
михаил ковальчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во второй половине дня у него возможен международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил что на месте будет находиться президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а президент по ВКС даст команду на вывод реактора на энергетический режим работы и начало тестов.Также на заседании будет выступление президента РФ, Ковальчука, гендиректора Российского научного фонда Александра Хлунова, руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, завлаборатории МФТИ Максима Никитина.
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россия, елена шмелева, воздушно-космические силы россии, российский научный фонд, курчатовский институт, михаил ковальчук, дмитрий песков

Путин в понедельник проведет заседание совета по науке и образованию

12:17 08.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по науке и образованию, во второй половине дня у него возможен международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он проведет заседание Совета по науке и образованию. Это всегда очень важное и субстантивное мероприятия. На этот раз будет дан старт очень масштабному проекту - высокопоточного реактора "Пик" в Гатчине", - сказал Песков.
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
01:39
День российской науки
Он уточнил что на месте будет находиться президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а президент по ВКС даст команду на вывод реактора на энергетический режим работы и начало тестов.
Также на заседании будет выступление президента РФ, Ковальчука, гендиректора Российского научного фонда Александра Хлунова, руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, завлаборатории МФТИ Максима Никитина.
"На вторую половину дня мы еще будем ожидать международного телефонного разговора, в случае, если он состоится, мы сделаем соответствующее объявление", - добавил Песков.
 
РоссияЕлена ШмелеваВоздушно-космические силы РоссииРоссийский научный фондКурчатовский институтМихаил КовальчукДмитрий Песков
 
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