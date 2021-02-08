https://ria.ru/20210208/puteshestviya-1596555006.html

Российские туристы рассказали, как экономят в путешествиях

Российские туристы рассказали, как экономят в путешествиях

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий узнал у российских туристов, на чем они стараются сэкономить в путешествиях, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:00

2021-02-08T18:00

2021-02-08T18:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий узнал у российских туристов, на чем они стараются сэкономить в путешествиях, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 517 человек.Оказалось, что подавляющее большинство (63 процента респондентов) минимизируют траты на сувениры и подарки. Расходы на развлечения стараются сокращать десять процентов респондентов.На транспорте экономят девять процентов туристов, на проживании — семь процентов. На экскурсии чаще всего урезают расходы шесть процентов россиян, принявших участие в исследовании, а на еду – пять процентов.

https://ria.ru/20210208/otdykh-1596523591.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, туризм, опросы, туту.ру, туристы, новости - туризм