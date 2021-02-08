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Российские туристы рассказали, как экономят в путешествиях
Российские туристы рассказали, как экономят в путешествиях
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий узнал у российских туристов, на чем они стараются сэкономить в путешествиях, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:00
2021-02-08T18:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий узнал у российских туристов, на чем они стараются сэкономить в путешествиях, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 517 человек.Оказалось, что подавляющее большинство (63 процента респондентов) минимизируют траты на сувениры и подарки. Расходы на развлечения стараются сокращать десять процентов респондентов.На транспорте экономят девять процентов туристов, на проживании — семь процентов. На экскурсии чаще всего урезают расходы шесть процентов россиян, принявших участие в исследовании, а на еду – пять процентов.
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353
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деньги, туризм, опросы, туту.ру, туристы, новости - туризм

Российские туристы рассказали, как экономят в путешествиях

18:00 08.02.2021
 
© Fotolia / Piotr MarcinskiПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / Piotr Marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий узнал у российских туристов, на чем они стараются сэкономить в путешествиях, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 517 человек.
Оказалось, что подавляющее большинство (63 процента респондентов) минимизируют траты на сувениры и подарки. Расходы на развлечения стараются сокращать десять процентов респондентов.
На транспорте экономят девять процентов туристов, на проживании — семь процентов. На экскурсии чаще всего урезают расходы шесть процентов россиян, принявших участие в исследовании, а на еду – пять процентов.
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