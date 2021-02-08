https://ria.ru/20210208/puteshestviya-1596187307.html

Туристы рассказали, как планируют путешествия

Туристы рассказали, как планируют путешествия

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют поездки, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:50

2021-02-08T00:50

2021-02-08T00:50

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют поездки, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, путешествующих хотя бы раз в год, и выяснили, что большинство (64 процента) из них самостоятельно составляют маршрут тура: выбирают места посещения, планируют активности, бронируют билеты и жилье.Каждый четвертый (26 процентов) приобретает пакетный тур, включающий билеты, ваучер на проживание в отеле и экскурсии.Каждый десятый совмещает готовые решения с самостоятельной организацией поездки.Спонтанные путешествия симпатичны лишь 16 процентам пользователей, а 84 процента туристов планируют маршрут и приобретают проездные документы минимум за неделю. Причем больше всего времени отнимает организация проживания и выбор досуга, а меньше всего — питание, сообщили респонденты.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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