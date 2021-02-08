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Туристы рассказали, как планируют путешествия
Туристы рассказали, как планируют путешествия
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют поездки, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:50
2021-02-08T00:50
2021-02-08T00:50
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют поездки, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, путешествующих хотя бы раз в год, и выяснили, что большинство (64 процента) из них самостоятельно составляют маршрут тура: выбирают места посещения, планируют активности, бронируют билеты и жилье.Каждый четвертый (26 процентов) приобретает пакетный тур, включающий билеты, ваучер на проживание в отеле и экскурсии.Каждый десятый совмещает готовые решения с самостоятельной организацией поездки.Спонтанные путешествия симпатичны лишь 16 процентам пользователей, а 84 процента туристов планируют маршрут и приобретают проездные документы минимум за неделю. Причем больше всего времени отнимает организация проживания и выбор досуга, а меньше всего — питание, сообщили респонденты.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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туризм, новости - туризм
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют поездки, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, путешествующих хотя бы раз в год, и выяснили, что большинство (64 процента) из них самостоятельно составляют маршрут тура: выбирают места посещения, планируют активности, бронируют билеты и жилье.
Каждый четвертый (26 процентов) приобретает пакетный тур, включающий билеты, ваучер на проживание в отеле и экскурсии.
Каждый десятый совмещает готовые решения с самостоятельной организацией поездки.
Спонтанные путешествия симпатичны лишь 16 процентам пользователей, а 84 процента туристов планируют маршрут и приобретают проездные документы минимум за неделю. Причем больше всего времени отнимает организация проживания и выбор досуга, а меньше всего — питание, сообщили респонденты.