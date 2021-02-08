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Врио белгородского губернатора привился от коронавируса
Врио белгородского губернатора привился от коронавируса
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:14
2021-02-08T12:14
2021-02-08T12:14
распространение коронавируса
вячеслав гладков
здоровье - общество
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции."Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции. Не бойтесь, это не больно!" - написал Гладков в Instagram.В Белгородской области с начала пандемии зарегистрировано 28 789 случаев COVID-19. Выздоровели 25 930 пациентов, умерли 412.
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РИА Новости
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вячеслав гладков, здоровье - общество, белгородская область