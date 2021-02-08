https://ria.ru/20210208/pozhar-1596445836.html

При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека

При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в высотном офисном здании в Екатеринбурге, из-за сильного задымления МЧС наращивает группировку сил, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T07:39

2021-02-08T07:39

2021-02-08T07:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в высотном офисном здании в Екатеринбурге, из-за сильного задымления МЧС наращивает группировку сил, сообщает пресс-служба свердловского спасательного ведомства.Утром в понедельник в 23-этажном административном здании на улице Белинского загорелись электрощитки с 1-го по 9-й этаж.По данным ведомства, работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.

https://ria.ru/20210208/pozhar-1596442307.html

екатеринбург

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия