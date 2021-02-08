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При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека
При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в высотном офисном здании в Екатеринбурге, из-за сильного задымления МЧС наращивает группировку сил, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T07:39
2021-02-08T07:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в высотном офисном здании в Екатеринбурге, из-за сильного задымления МЧС наращивает группировку сил, сообщает пресс-служба свердловского спасательного ведомства.Утром в понедельник в 23-этажном административном здании на улице Белинского загорелись электрощитки с 1-го по 9-й этаж.По данным ведомства, работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека

07:39 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в высотном офисном здании в Екатеринбурге, из-за сильного задымления МЧС наращивает группировку сил, сообщает пресс-служба свердловского спасательного ведомства.
Утром в понедельник в 23-этажном административном здании на улице Белинского загорелись электрощитки с 1-го по 9-й этаж.
"На месте пожара в административном здании наращивают группировку сил и средств МЧС России. Из здания по лестничным маршам спасены 23 человека, шесть из них с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.
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