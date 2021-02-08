https://ria.ru/20210208/pozhar-1596442307.html

На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего

На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего

Тело погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T04:46

2021-02-08T04:46

2021-02-08T13:19

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Тело погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось, что по предварительным данным мэрии Якутска, в результате пожара в деревянном многоквартирном доме по улице Шевченко, 4 пострадали пять человек.Отмечается, что на момент прибытия пожарных горела квартира во втором подъезде. С места пожара сотрудниками МЧС России было эвакуировано 10 человек. На тушении было задействовано 14 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава.

https://ria.ru/20210207/pozhar-1596431319.html

россия

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия