На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
04:46 08.02.2021 (обновлено: 13:19 08.02.2021)
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия) Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Ранее сообщалось, что по предварительным данным мэрии Якутска, в результате пожара в деревянном многоквартирном доме по улице Шевченко, 4 пострадали пять человек.
"В ходе тушения пожара пожарными было обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. В результате пожара огнём повреждена квартира на первом этаже, две квартиры на втором этаже и кровля на общей площади 100 квадратных метров. В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия) Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске
Отмечается, что на момент прибытия пожарных горела квартира во втором подъезде. С места пожара сотрудниками МЧС России было эвакуировано 10 человек. На тушении было задействовано 14 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава.