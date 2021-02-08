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На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего
Тело погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:46
2021-02-08T13:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Тело погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось, что по предварительным данным мэрии Якутска, в результате пожара в деревянном многоквартирном доме по улице Шевченко, 4 пострадали пять человек.Отмечается, что на момент прибытия пожарных горела квартира во втором подъезде. С места пожара сотрудниками МЧС России было эвакуировано 10 человек. На тушении было задействовано 14 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия

На месте пожара в доме в Якутске обнаружили тело погибшего

04:46 08.02.2021 (обновлено: 13:19 08.02.2021)
 
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия) Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске
 Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Тело погибшего обнаружено на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным мэрии Якутска, в результате пожара в деревянном многоквартирном доме по улице Шевченко, 4 пострадали пять человек.
"В ходе тушения пожара пожарными было обнаружено тело погибшего, личность устанавливается. В результате пожара огнём повреждена квартира на первом этаже, две квартиры на втором этаже и кровля на общей площади 100 квадратных метров. В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия) Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске
 Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Пожар в многоквартирном доме на улице Шевченко в Якутске
Отмечается, что на момент прибытия пожарных горела квартира во втором подъезде. С места пожара сотрудниками МЧС России было эвакуировано 10 человек. На тушении было задействовано 14 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава.
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