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Посольство России прокомментировало высылку дипломата из Германии
Посольство России прокомментировало высылку дипломата из Германии
В посольстве РФ в Берлине подтвердили получение ноты МИД ФРГ об объявлении одного сотрудника дипмиссии persona non grata, говорится в распространенном заявлении РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T20:41
2021-02-09T02:58
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в Берлине подтвердили получение ноты МИД ФРГ об объявлении одного сотрудника дипмиссии persona non grata, говорится в распространенном заявлении посольства.В посольстве РФ в Берлине заявили об "откровенно конфронтационных" жестах ФРГ в связи с решением о высылке сотрудника, на них будут даны "адекватные и соразмерные ответы", говорится в распространенном заявлении дипмиссии."Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы", - заявили в посольстве, подтвердив получение ноты о признании персоной нон грата одного из сотрудников миссии.Ранее МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине persona non grata в ответ на решение России от 5 февраля. В заявлении внешнеполитического ведомство указывалось, что Россия ранее выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве, это решение в Берлине считают "никоим образом не оправданным".Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.
https://ria.ru/20210208/germaniya-1596563069.html
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россия, мид германии, германия, в мире

Посольство России прокомментировало высылку дипломата из Германии

20:41 08.02.2021 (обновлено: 02:58 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в Берлине подтвердили получение ноты МИД ФРГ об объявлении одного сотрудника дипмиссии persona non grata, говорится в распространенном заявлении посольства.

"Восьмого февраля 2021 года представителю посольства России в Берлине была вручена нота министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии "persona non grata". Рассматриваем данное решение в качестве безосновательного и недружественного шага, не способствующего позитивному развитию российско-германских отношений. Выражаем в связи с этим решительный протест", - говорится в заявлении.

В посольстве РФ в Берлине заявили об "откровенно конфронтационных" жестах ФРГ в связи с решением о высылке сотрудника, на них будут даны "адекватные и соразмерные ответы", говорится в распространенном заявлении дипмиссии.
"Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы", - заявили в посольстве, подтвердив получение ноты о признании персоной нон грата одного из сотрудников миссии.
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Ранее МИД ФРГ объявил сотрудника посольства России в Берлине persona non grata в ответ на решение России от 5 февраля. В заявлении внешнеполитического ведомство указывалось, что Россия ранее выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве, это решение в Берлине считают "никоим образом не оправданным".
Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что высылка европейских дипломатов стала следствием действий некоторых загранпредставительств на фоне незаконных акций; выслав трех дипломатов ЕС, Россия четко продемонстрировала, что не будет это терпеть.
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