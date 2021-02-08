Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/portret-1596504179.html
Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах
Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах
Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил не вешать его портреты в кабинетах чиновников, сообщила журналистам его пресс-секретарь Галина Байтерек. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:51
2021-02-08T13:51
садыр жапаров
снг
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594932232_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d68aa7b13d999dc0dc493fa232da2fb8.jpg
БИШКЕК, 8 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил не вешать его портреты в кабинетах чиновников, сообщила журналистам его пресс-секретарь Галина Байтерек."Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях", - сказала пресс-секретарь.По словам Байтерек, Жапаров считает, что чиновникам лучше вешать портреты первого председателя совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова или первого секретаря ЦК Компартии республики Исхака Раззакова, "внесших неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие Киргизии".Жапаров одержал победу на президентских выборах 10 января, набрав более 79% голосов избирателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/atambaev-1596040026.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594932232_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_c7cae47a39b84de9bd0ff1fc98f95e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, снг, киргизия, в мире

Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах

13:51 08.02.2021
 
© Султан Досалиев / Перейти в фотобанкПрезидент Садыр Жапаров во время инаугурации в Киргизии
Президент Садыр Жапаров во время инаугурации в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Султан Досалиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 8 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил не вешать его портреты в кабинетах чиновников, сообщила журналистам его пресс-секретарь Галина Байтерек.
"Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях", - сказала пресс-секретарь.
По словам Байтерек, Жапаров считает, что чиновникам лучше вешать портреты первого председателя совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова или первого секретаря ЦК Компартии республики Исхака Раззакова, "внесших неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие Киргизии".
Жапаров одержал победу на президентских выборах 10 января, набрав более 79% голосов избирателей.
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:16
Суд в Киргизии продлил арест экс-президенту Атамбаеву
 
Садыр ЖапаровСНГКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
Лента новостейМолния