https://ria.ru/20210208/politseyskiy-1596561782.html

В Свердловской области полицейский ранил ножом посетителя ресторана

В Свердловской области полицейский ранил ножом посетителя ресторана

Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:54

2021-02-08T17:54

2021-02-08T17:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

заречный

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По его словам, 6 февраля примерно в 03.35 (01.35 мск) в ресторане на улице Таховская между двумя местными жителями произошел конфликт, после которого молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, но оппонент догнал его и ударил ножом в поясницу, а затем скрылся."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности", - говорится в сообщении.Горелых отметил, что полицейский задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в работе по воспитанию личного состава.Все обстоятельства инцидента также выясняют сотрудники следственного управления СК РФ по региону, добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210126/pilochka-1594702533.html

россия

заречный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), заречный, происшествия