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В Свердловской области полицейский ранил ножом посетителя ресторана
В Свердловской области полицейский ранил ножом посетителя ресторана
Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:54
2021-02-08T17:54
2021-02-08T17:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
заречный
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции свердловского города Заречный задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По его словам, 6 февраля примерно в 03.35 (01.35 мск) в ресторане на улице Таховская между двумя местными жителями произошел конфликт, после которого молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, но оппонент догнал его и ударил ножом в поясницу, а затем скрылся."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности", - говорится в сообщении.Горелых отметил, что полицейский задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в работе по воспитанию личного состава.Все обстоятельства инцидента также выясняют сотрудники следственного управления СК РФ по региону, добавили в пресс-службе ведомства.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), заречный, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости.
Сотрудник полиции свердловского города Заречный
задержан после того, как ранил ножом мужчину из-за конфликта в ресторане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, 6 февраля примерно в 03.35 (01.35 мск) в ресторане на улице Таховская между двумя местными жителями произошел конфликт, после которого молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, но оппонент догнал его и ударил ножом в поясницу, а затем скрылся.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности", - говорится в сообщении.
Горелых отметил, что полицейский задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в работе по воспитанию личного состава.
Все обстоятельства инцидента также выясняют сотрудники следственного управления СК РФ
по региону, добавили в пресс-службе ведомства.