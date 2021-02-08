https://ria.ru/20210208/politizatsiya-1596469985.html
Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным
Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным
Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:22
2021-02-08T11:22
2021-02-08T11:27
россия
ближний восток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
высшая школа экономики (вшэ)
иран
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях исторически использует название "Персидский", заявил РИА Новости старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.Ранее МИД Ирана направил в министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива из-за того, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран же - "Персидским"."В российском дипломатическом делопроизводстве употребляется "Персидский залив". В данном отношении российский дискурс лежит вне того конфликта, который складывается между Ираном и арабскими странами по наименованию этого залива, российская сторона никогда не вкладывала в это наименование политического контекста. Обращение к термину "Персидский залив" носит сугубо исторический характер и относится к той исторически сложившейся российской академической традиции, которая называла этот залив "Персидским" задолго до возникновения современных суверенных государств в этом регионе и современного расклада сил в существующем конфликте между Ираном и арабскими странами", - сказал Лукьянов.Он отметил, что на арабском языке в России чаще всего употребляют просто слово "залив"."Но я не считаю, что мы имеем дело с намеренной попыткой изменить сложившийся порядок вещей. С другой стороны, я и не считаю, что это может быть какая-то грубая ошибка, описка, допущенная со стороны МИД. В данном отношении, как мне кажется, нет ни глубокого символического значения, ни банальной ошибки. Речь идет о том, что с российской точки зрения стороны конфликта в регионе чрезмерно политизируют те или иные вещи, связанные с наименованиями. И в данном отношении Россия имеет полное право не вступать в этот конфликт на той или иной стороне, а проводить свою линию и не политизировать те моменты, которые Москва считает недостойными излишней политизации", - сказал Лукьянов.По его словам, в выступлениях официальных лиц Россия "никогда не называла "Персидский залив" "Арабским", предпочитая либо говорить "Персидский залив", либо просто "залив"."Безусловно, для арабских стран и Ирана это вопрос достаточно острый, вопрос самопозиционирования, вопрос политизации пространства. Но Россия находится вне этого конфликта, ее официальная доктрина построена на том, чтобы не ввязываться в конфликты региональных стран на той или иной стороне. Наоборот, российская позиция в этом отношении строится на ее собственных интересах", - добавил востоковед.
https://ria.ru/20210208/vooruzheniya-1596468049.html
https://ria.ru/20210208/ucheniya-1596469830.html
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7 495 645-6601
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россия, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, высшая школа экономики (вшэ), иран
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия
считает, что страны Персидского залива
чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва
в официальных документах и выступлениях исторически использует название "Персидский", заявил РИА Новости старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ
, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.
Ранее МИД Ирана
направил в министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива из-за того, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter
опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке
нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран
же - "Персидским".
"В российском дипломатическом делопроизводстве употребляется "Персидский залив". В данном отношении российский дискурс лежит вне того конфликта, который складывается между Ираном и арабскими странами по наименованию этого залива, российская сторона никогда не вкладывала в это наименование политического контекста. Обращение к термину "Персидский залив" носит сугубо исторический характер и относится к той исторически сложившейся российской академической традиции, которая называла этот залив "Персидским" задолго до возникновения современных суверенных государств в этом регионе и современного расклада сил в существующем конфликте между Ираном и арабскими странами", - сказал Лукьянов.
Он отметил, что на арабском языке в России чаще всего употребляют просто слово "залив".
"Но я не считаю, что мы имеем дело с намеренной попыткой изменить сложившийся порядок вещей. С другой стороны, я и не считаю, что это может быть какая-то грубая ошибка, описка, допущенная со стороны МИД. В данном отношении, как мне кажется, нет ни глубокого символического значения, ни банальной ошибки. Речь идет о том, что с российской точки зрения стороны конфликта в регионе чрезмерно политизируют те или иные вещи, связанные с наименованиями. И в данном отношении Россия имеет полное право не вступать в этот конфликт на той или иной стороне, а проводить свою линию и не политизировать те моменты, которые Москва считает недостойными излишней политизации", - сказал Лукьянов.
По его словам, в выступлениях официальных лиц Россия "никогда не называла "Персидский залив" "Арабским", предпочитая либо говорить "Персидский залив", либо просто "залив".
"Безусловно, для арабских стран и Ирана это вопрос достаточно острый, вопрос самопозиционирования, вопрос политизации пространства. Но Россия находится вне этого конфликта, ее официальная доктрина построена на том, чтобы не ввязываться в конфликты региональных стран на той или иной стороне. Наоборот, российская позиция в этом отношении строится на ее собственных интересах", - добавил востоковед.