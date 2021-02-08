Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/politizatsiya-1596469985.html
Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным
Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным
Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:22
2021-02-08T11:27
россия
ближний восток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
высшая школа экономики (вшэ)
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях исторически использует название "Персидский", заявил РИА Новости старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.Ранее МИД Ирана направил в министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива из-за того, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран же - "Персидским"."В российском дипломатическом делопроизводстве употребляется "Персидский залив". В данном отношении российский дискурс лежит вне того конфликта, который складывается между Ираном и арабскими странами по наименованию этого залива, российская сторона никогда не вкладывала в это наименование политического контекста. Обращение к термину "Персидский залив" носит сугубо исторический характер и относится к той исторически сложившейся российской академической традиции, которая называла этот залив "Персидским" задолго до возникновения современных суверенных государств в этом регионе и современного расклада сил в существующем конфликте между Ираном и арабскими странами", - сказал Лукьянов.Он отметил, что на арабском языке в России чаще всего употребляют просто слово "залив"."Но я не считаю, что мы имеем дело с намеренной попыткой изменить сложившийся порядок вещей. С другой стороны, я и не считаю, что это может быть какая-то грубая ошибка, описка, допущенная со стороны МИД. В данном отношении, как мне кажется, нет ни глубокого символического значения, ни банальной ошибки. Речь идет о том, что с российской точки зрения стороны конфликта в регионе чрезмерно политизируют те или иные вещи, связанные с наименованиями. И в данном отношении Россия имеет полное право не вступать в этот конфликт на той или иной стороне, а проводить свою линию и не политизировать те моменты, которые Москва считает недостойными излишней политизации", - сказал Лукьянов.По его словам, в выступлениях официальных лиц Россия "никогда не называла "Персидский залив" "Арабским", предпочитая либо говорить "Персидский залив", либо просто "залив"."Безусловно, для арабских стран и Ирана это вопрос достаточно острый, вопрос самопозиционирования, вопрос политизации пространства. Но Россия находится вне этого конфликта, ее официальная доктрина построена на том, чтобы не ввязываться в конфликты региональных стран на той или иной стороне. Наоборот, российская позиция в этом отношении строится на ее собственных интересах", - добавил востоковед.
https://ria.ru/20210208/vooruzheniya-1596468049.html
https://ria.ru/20210208/ucheniya-1596469830.html
https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596450737.html
россия
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, высшая школа экономики (вшэ), иран

Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным

11:22 08.02.2021 (обновлено: 11:27 08.02.2021)
 
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / Borna_Mir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях исторически использует название "Персидский", заявил РИА Новости старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.
Ранее МИД Ирана направил в министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива из-за того, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран же - "Персидским".
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
11:12
Посол рассказал об интересе Тегерана к российской военной продукции
"В российском дипломатическом делопроизводстве употребляется "Персидский залив". В данном отношении российский дискурс лежит вне того конфликта, который складывается между Ираном и арабскими странами по наименованию этого залива, российская сторона никогда не вкладывала в это наименование политического контекста. Обращение к термину "Персидский залив" носит сугубо исторический характер и относится к той исторически сложившейся российской академической традиции, которая называла этот залив "Персидским" задолго до возникновения современных суверенных государств в этом регионе и современного расклада сил в существующем конфликте между Ираном и арабскими странами", - сказал Лукьянов.
Он отметил, что на арабском языке в России чаще всего употребляют просто слово "залив".
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
11:21
Посол России в Иране анонсировал военно-морские учения в Индийском океане
"Но я не считаю, что мы имеем дело с намеренной попыткой изменить сложившийся порядок вещей. С другой стороны, я и не считаю, что это может быть какая-то грубая ошибка, описка, допущенная со стороны МИД. В данном отношении, как мне кажется, нет ни глубокого символического значения, ни банальной ошибки. Речь идет о том, что с российской точки зрения стороны конфликта в регионе чрезмерно политизируют те или иные вещи, связанные с наименованиями. И в данном отношении Россия имеет полное право не вступать в этот конфликт на той или иной стороне, а проводить свою линию и не политизировать те моменты, которые Москва считает недостойными излишней политизации", - сказал Лукьянов.
По его словам, в выступлениях официальных лиц Россия "никогда не называла "Персидский залив" "Арабским", предпочитая либо говорить "Персидский залив", либо просто "залив".
"Безусловно, для арабских стран и Ирана это вопрос достаточно острый, вопрос самопозиционирования, вопрос политизации пространства. Но Россия находится вне этого конфликта, ее официальная доктрина построена на том, чтобы не ввязываться в конфликты региональных стран на той или иной стороне. Наоборот, российская позиция в этом отношении строится на ее собственных интересах", - добавил востоковед.
Иранский нефтяник - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
09:10
Эксперт рассказал, как добиться от Ирана выполнения ядерной сделки
 
РоссияБлижний ВостокМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИранаВысшая школа экономики (ВШЭ)Иран
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
Лента новостейМолния