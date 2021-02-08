https://ria.ru/20210208/politizatsiya-1596469985.html

Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным

Ученый назвал спор о наименовании Персидского залива политизированным

Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:22

2021-02-08T11:22

2021-02-08T11:27

россия

ближний восток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид ирана

высшая школа экономики (вшэ)

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия считает, что страны Персидского залива чрезмерно политизируют вопрос его наименования, при этом Москва в официальных документах и выступлениях исторически использует название "Персидский", заявил РИА Новости старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.Ранее МИД Ирана направил в министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива из-за того, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран же - "Персидским"."В российском дипломатическом делопроизводстве употребляется "Персидский залив". В данном отношении российский дискурс лежит вне того конфликта, который складывается между Ираном и арабскими странами по наименованию этого залива, российская сторона никогда не вкладывала в это наименование политического контекста. Обращение к термину "Персидский залив" носит сугубо исторический характер и относится к той исторически сложившейся российской академической традиции, которая называла этот залив "Персидским" задолго до возникновения современных суверенных государств в этом регионе и современного расклада сил в существующем конфликте между Ираном и арабскими странами", - сказал Лукьянов.Он отметил, что на арабском языке в России чаще всего употребляют просто слово "залив"."Но я не считаю, что мы имеем дело с намеренной попыткой изменить сложившийся порядок вещей. С другой стороны, я и не считаю, что это может быть какая-то грубая ошибка, описка, допущенная со стороны МИД. В данном отношении, как мне кажется, нет ни глубокого символического значения, ни банальной ошибки. Речь идет о том, что с российской точки зрения стороны конфликта в регионе чрезмерно политизируют те или иные вещи, связанные с наименованиями. И в данном отношении Россия имеет полное право не вступать в этот конфликт на той или иной стороне, а проводить свою линию и не политизировать те моменты, которые Москва считает недостойными излишней политизации", - сказал Лукьянов.По его словам, в выступлениях официальных лиц Россия "никогда не называла "Персидский залив" "Арабским", предпочитая либо говорить "Персидский залив", либо просто "залив"."Безусловно, для арабских стран и Ирана это вопрос достаточно острый, вопрос самопозиционирования, вопрос политизации пространства. Но Россия находится вне этого конфликта, ее официальная доктрина построена на том, чтобы не ввязываться в конфликты региональных стран на той или иной стороне. Наоборот, российская позиция в этом отношении строится на ее собственных интересах", - добавил востоковед.

https://ria.ru/20210208/vooruzheniya-1596468049.html

https://ria.ru/20210208/ucheniya-1596469830.html

https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596450737.html

россия

ближний восток

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, высшая школа экономики (вшэ), иран