https://ria.ru/20210208/pogoda-1596551886.html

Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании

Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании

Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:10

2021-02-08T17:10

2021-02-08T17:10

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, дороги обработают для предотвращения скользкости.В ведомстве напомнили, что водить в сильные морозы не рекомендуется. Это пагубно влияет на подвеску с тормозами. В минтрансе по региону также призвали водителей на этой неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Внимательными следует быть и пешеходам.

https://realty.ria.ru/20210208/otklyucheniya-1596496678.html

московская область (подмосковье)

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