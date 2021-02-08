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Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании
Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании
Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:10
2021-02-08T17:10
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, дороги обработают для предотвращения скользкости.В ведомстве напомнили, что водить в сильные морозы не рекомендуется. Это пагубно влияет на подвеску с тормозами. В минтрансе по региону также призвали водителей на этой неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Внимательными следует быть и пешеходам.
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погода, московская область (подмосковье)

Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании

17:10 08.02.2021
 
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Снегоуборочная техника на трассе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"По прогнозам синоптиков, 9-10 февраля станет наиболее холодным периодом не только на этой неделе, но и за всю зиму в Московском регионе. Не исключают морозы ниже 30 градусов ночью, при этом днём температура — до -16…-12°С. А 12 февраля прогнозируют сильную метель, может выпасть до 40% от месячной нормы осадков", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, дороги обработают для предотвращения скользкости.
В ведомстве напомнили, что водить в сильные морозы не рекомендуется. Это пагубно влияет на подвеску с тормозами. В минтрансе по региону также призвали водителей на этой неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Внимательными следует быть и пешеходам.
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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