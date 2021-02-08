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Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании
Минтранс Подмосковья предупредил о похолодании
Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:10
2021-02-08T17:10
2021-02-08T17:10
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с резким похолоданием. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, дороги обработают для предотвращения скользкости.В ведомстве напомнили, что водить в сильные морозы не рекомендуется. Это пагубно влияет на подвеску с тормозами. В минтрансе по региону также призвали водителей на этой неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Внимательными следует быть и пешеходам.
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