https://ria.ru/20210208/pogoda-1596446414.html

Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус двенадцати

Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус двенадцати

Переменная облачность, кратковременный снег ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T07:55

2021-02-08T07:55

2021-02-08T07:56

москва

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременный снег ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, за день выпадет незначительное количество осадков, в пределах 1 миллиметра.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://realty.ria.ru/20210204/viktorina-1595996586.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество