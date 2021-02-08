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Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус двенадцати
Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус двенадцати
Переменная облачность, кратковременный снег ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T07:55
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москва
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременный снег ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, за день выпадет незначительное количество осадков, в пределах 1 миллиметра.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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москва, общество

Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус двенадцати

07:55 08.02.2021 (обновлено: 07:56 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременный снег ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице - до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем переменную облачность, местами кратковременный снег. Температура в столице минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье минус 9 - минус 14",- сказал Синенков.
По его словам, за день выпадет незначительное количество осадков, в пределах 1 миллиметра.
Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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