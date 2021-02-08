https://ria.ru/20210208/podrostok-1596555706.html

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке подростком теракта в одной из школ в Красноярском крае в 2020 году, юношу намерены... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:32

2021-02-08T17:32

2021-02-08T17:32

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

минусинск

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке подростком теракта в одной из школ в Красноярском крае в 2020 году, юношу намерены отправить на лечение в психиатрическую больницу, сообщила пресс-служба СК РФ.Согласно данным ведомства, 15-летнему жителю Минусинского района предъявлено обвинение в "приготовлении к террористическому акту", "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности", "незаконном хранении и переноске взрывных устройств", а также в "незаконном изготовлении взрывных устройств".Следствием установлено, что весной 2020 года юноша собирался совершить теракт в школе №6 города Минусинска Красноярского края. Он изучил, как изготовить взрывные устройства, нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Готовящийся взрыв удалось предотвратить сотрудникам УФСБ России, которые задержали юношу. На допросе подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Подчеркивается, что в ходе следствия у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения общественно опасных деяний способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими."Завершено расследование уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта со стороны несовершеннолетнего... Заместителем Генпрокурора РФ утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительной меры медицинского характера", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

красноярский край

минусинск

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Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ. 2021-02-08T17:32 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, минусинск, происшествия