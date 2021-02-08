https://ria.ru/20210208/podmoskove-1596498780.html

Мини детские сады появятся в жилых домах Подмосковья

Мини детские сады появятся в жилых домах Подмосковья

Дошкольные образовательные учреждения появятся в жилых домах Московской области, начиная с 1 марта текущего года; об этом в ходе заседания правительства региона РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:25

2021-02-08T13:25

2021-02-08T13:25

новости подмосковья

детские сады

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Дошкольные образовательные учреждения появятся в жилых домах Московской области, начиная с 1 марта текущего года; об этом в ходе заседания правительства региона сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призывал усилить работу по сокращению очередей в дошкольные образовательные учреждения региона."Мы открываем мини детские сады в самых "горящих" территориях. В 2021 году у нас в плане стоит 27 садов на 2,5 тысячи мест. В 2022 году мы откроем 16 садов и 12 - в 2023 году. Такие сады можно сделать на первых этажах жилых или нежилых домов, где есть отдельный вход", - сказала Каклюгина.По ее словам, в пилотном проекте 2021 года примут участие 10 муниципалитетов региона. Самое большое количество таких садов откроется в Одинцово – 6 садов на 615 мест, на втором месте идет Балашиха – 5 садов на 415 мест. Третью строчку занимает Ленинский городской округ – 4 сада на 410 мест.Муниципалитету, который примет участие в пилоте, будет единовременно выплачено по 123 тысячи рублей на ребенка, средства могут использоваться на ремонт, закупку кроватей и игрушек. Далее ежемесячно будет выплачиваться по 6,5 тысяч рублей на ребенка.

https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596496013.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детские сады, андрей воробьев, московская область (подмосковье)