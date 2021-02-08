Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210208/podmoskove-1596498780.html
Мини детские сады появятся в жилых домах Подмосковья
Мини детские сады появятся в жилых домах Подмосковья
Дошкольные образовательные учреждения появятся в жилых домах Московской области, начиная с 1 марта текущего года; об этом в ходе заседания правительства региона РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:25
2021-02-08T13:25
новости подмосковья
детские сады
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153324/18/1533241840_0:92:1501:936_1920x0_80_0_0_87d94d54b40a1fd4ab1ac55ce9602fb0.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Дошкольные образовательные учреждения появятся в жилых домах Московской области, начиная с 1 марта текущего года; об этом в ходе заседания правительства региона сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призывал усилить работу по сокращению очередей в дошкольные образовательные учреждения региона."Мы открываем мини детские сады в самых "горящих" территориях. В 2021 году у нас в плане стоит 27 садов на 2,5 тысячи мест. В 2022 году мы откроем 16 садов и 12 - в 2023 году. Такие сады можно сделать на первых этажах жилых или нежилых домов, где есть отдельный вход", - сказала Каклюгина.По ее словам, в пилотном проекте 2021 года примут участие 10 муниципалитетов региона. Самое большое количество таких садов откроется в Одинцово – 6 садов на 615 мест, на втором месте идет Балашиха – 5 садов на 415 мест. Третью строчку занимает Ленинский городской округ – 4 сада на 410 мест.Муниципалитету, который примет участие в пилоте, будет единовременно выплачено по 123 тысячи рублей на ребенка, средства могут использоваться на ремонт, закупку кроватей и игрушек. Далее ежемесячно будет выплачиваться по 6,5 тысяч рублей на ребенка.
https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596496013.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153324/18/1533241840_66:0:1434:1026_1920x0_80_0_0_805ccc1ef1bb01d9fa6dfcc3a2439351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детские сады, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Мини детские сады появятся в жилых домах Подмосковья

13:25 08.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкДети в детском саду. Архивное фото
Дети в детском саду. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Дошкольные образовательные учреждения появятся в жилых домах Московской области, начиная с 1 марта текущего года; об этом в ходе заседания правительства региона сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призывал усилить работу по сокращению очередей в дошкольные образовательные учреждения региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
13:14Новости Подмосковья
В Подмосковье почти полностью сняли ограничения по коронавирусу
"Мы открываем мини детские сады в самых "горящих" территориях. В 2021 году у нас в плане стоит 27 садов на 2,5 тысячи мест. В 2022 году мы откроем 16 садов и 12 - в 2023 году. Такие сады можно сделать на первых этажах жилых или нежилых домов, где есть отдельный вход", - сказала Каклюгина.
По ее словам, в пилотном проекте 2021 года примут участие 10 муниципалитетов региона. Самое большое количество таких садов откроется в Одинцово – 6 садов на 615 мест, на втором месте идет Балашиха – 5 садов на 415 мест. Третью строчку занимает Ленинский городской округ – 4 сада на 410 мест.
"Первые три сада откроются через три недели в Балашихе. До 1 апреля откроется 17 садов, и до 1 июня еще пять. В сентябре откроются еще два сада", - добавила Каклюгина.
Муниципалитету, который примет участие в пилоте, будет единовременно выплачено по 123 тысячи рублей на ребенка, средства могут использоваться на ремонт, закупку кроватей и игрушек. Далее ежемесячно будет выплачиваться по 6,5 тысяч рублей на ребенка.
 
Новости ПодмосковьяДетские садыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
Лента новостейМолния