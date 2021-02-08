https://ria.ru/20210208/osman-1596521106.html
Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню
Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню
Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:07
2021-02-08T15:07
2021-02-08T15:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
турция
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что с интересом следит за развитием сюжета сериала.Он рассказал, что тепло пообщался с гостями, отметив, что в реальной жизни это искренние, жизнерадостные люди, "с которыми можно найти много общих тем".По мнению Кадырова, съемки исторического сериала "очень полезная работа, поскольку способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории" уммы."Основание: Осман" — современный турецкий исторический сериал, созданный продюсером Мехметом Боздагом. Он является продолжением другого сериала об отце основателя османской империи – "Возрождение: Эртугрул". Кадыров рассказывал, что он и его семья также смотрели этот сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. Они приехали в апреле 2019 года и участвовали в массовом конном походе по Терскому хребту вместе с Кадыровым. В мае того же года третий сын Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках сериала.
https://ria.ru/20210119/serialy-1592903622.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, турция
ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости.
Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал
глава республики Рамзан Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что с интересом следит за развитием сюжета сериала.
"В Грозный прибыла съемочная группа популярного сериала "Основание: Осман". Своим визитом на чеченскую землю нас почтили продюсер Мехмет Боздаг, режиссер Метин Гюнай, сыгравший главную роль Бурак Озчивит и другие звезды турецкой киноиндустрии", - написал Кадыров.
Он рассказал, что тепло пообщался с гостями, отметив, что в реальной жизни это искренние, жизнерадостные люди, "с которыми можно найти много общих тем".
По мнению Кадырова, съемки исторического сериала "очень полезная работа, поскольку способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории" уммы.
"Основание: Осман" — современный турецкий исторический сериал, созданный продюсером Мехметом Боздагом. Он является продолжением другого сериала об отце основателя османской империи – "Возрождение: Эртугрул". Кадыров рассказывал, что он и его семья также смотрели этот сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. Они приехали в апреле 2019 года и участвовали в массовом конном походе по Терскому хребту вместе с Кадыровым. В мае того же года третий сын Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках сериала.