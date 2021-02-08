https://ria.ru/20210208/osman-1596521106.html

Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню

Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню

Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:07

2021-02-08T15:07

2021-02-08T15:32

культура

кино и сериалы

новости культуры

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573525521_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_47284413fc8ee2c74dc6787915749250.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что с интересом следит за развитием сюжета сериала.Он рассказал, что тепло пообщался с гостями, отметив, что в реальной жизни это искренние, жизнерадостные люди, "с которыми можно найти много общих тем".По мнению Кадырова, съемки исторического сериала "очень полезная работа, поскольку способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории" уммы."Основание: Осман" — современный турецкий исторический сериал, созданный продюсером Мехметом Боздагом. Он является продолжением другого сериала об отце основателя османской империи – "Возрождение: Эртугрул". Кадыров рассказывал, что он и его семья также смотрели этот сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. Они приехали в апреле 2019 года и участвовали в массовом конном походе по Терскому хребту вместе с Кадыровым. В мае того же года третий сын Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках сериала.

https://ria.ru/20210119/serialy-1592903622.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, турция