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https://ria.ru/20210208/osman-1596521106.html
Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню
Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню
Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:07
2021-02-08T15:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
турция
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что с интересом следит за развитием сюжета сериала.Он рассказал, что тепло пообщался с гостями, отметив, что в реальной жизни это искренние, жизнерадостные люди, "с которыми можно найти много общих тем".По мнению Кадырова, съемки исторического сериала "очень полезная работа, поскольку способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории" уммы."Основание: Осман" — современный турецкий исторический сериал, созданный продюсером Мехметом Боздагом. Он является продолжением другого сериала об отце основателя османской империи – "Возрождение: Эртугрул". Кадыров рассказывал, что он и его семья также смотрели этот сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. Они приехали в апреле 2019 года и участвовали в массовом конном походе по Терскому хребту вместе с Кадыровым. В мае того же года третий сын Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках сериала.
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кино и сериалы, новости культуры, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, турция

Съемочная группа сериала "Основание: Осман" посетила Чечню

15:07 08.02.2021 (обновлено: 15:32 08.02.2021)
 
© Bozdag Film (2019-...)Кадр из сериала "Основание: Осман"
Кадр из сериала Основание: Осман - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Bozdag Film (2019-...)
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Съемочная группа и актерский состав известного турецкого сериала "Основание: Осман" посетили Чечню, им был оказан торжественный прием, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что с интересом следит за развитием сюжета сериала.
"В Грозный прибыла съемочная группа популярного сериала "Основание: Осман". Своим визитом на чеченскую землю нас почтили продюсер Мехмет Боздаг, режиссер Метин Гюнай, сыгравший главную роль Бурак Озчивит и другие звезды турецкой киноиндустрии", - написал Кадыров.
Он рассказал, что тепло пообщался с гостями, отметив, что в реальной жизни это искренние, жизнерадостные люди, "с которыми можно найти много общих тем".
По мнению Кадырова, съемки исторического сериала "очень полезная работа, поскольку способствует сохранению и популяризации богатой и славной истории" уммы.
"Основание: Осман" — современный турецкий исторический сериал, созданный продюсером Мехметом Боздагом. Он является продолжением другого сериала об отце основателя османской империи – "Возрождение: Эртугрул". Кадыров рассказывал, что он и его семья также смотрели этот сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. Они приехали в апреле 2019 года и участвовали в массовом конном походе по Терскому хребту вместе с Кадыровым. В мае того же года третий сын Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках сериала.
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