Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/opershtab-1596494958.html
В Тюменской области опровергли данные о продаже мест на вакцинацию
В Тюменской области опровергли данные о продаже мест на вакцинацию
Появившаяся в объявлениях информация о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщает в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:09
2021-02-08T13:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595484271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cffd6248737da05fe2eb69b134733433.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Появившаяся в объявлениях информация о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.В оперштабе напомнили, что вакцинация населения от COVID-19 является бесплатной и проводится по записи медицинскими работниками.По последним данным, в регионе зарегистрированы 29,3 тысячи случаев заражения COVID-19. Всего тюменские врачи вылечили 27,5 тысяч человек, 258 пациентов скончались. На 1 февраля в Тюменскую область в совокупности поступило 37 142 дозы вакцины "Спутник V". Полный курс вакцинации прошли 1 372 человека, еще почти 10 тысяч состоят в листе ожидания.
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596486900.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595484271_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fc19eb998fa5d08c4f5e6a938f6b473b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, тюменская область, общество

В Тюменской области опровергли данные о продаже мест на вакцинацию

13:09 08.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Появившаяся в объявлениях информация о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
"В Тюмени появились объявления о продаже места в очереди на вакцинацию от коронавируса. Авторы объявления указали номер телефона, принадлежащий департаменту здравоохранения Тюменской области. Информация о платной очереди на вакцинацию – фейк", - говорится в сообщении.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
12:29Распространение коронавируса
Россияне считают вакцину от COVID достижением науки последних десятилетий
В оперштабе напомнили, что вакцинация населения от COVID-19 является бесплатной и проводится по записи медицинскими работниками.
По последним данным, в регионе зарегистрированы 29,3 тысячи случаев заражения COVID-19. Всего тюменские врачи вылечили 27,5 тысяч человек, 258 пациентов скончались. На 1 февраля в Тюменскую область в совокупности поступило 37 142 дозы вакцины "Спутник V". Полный курс вакцинации прошли 1 372 человека, еще почти 10 тысяч состоят в листе ожидания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииТюменская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
Лента новостейМолния