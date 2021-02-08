https://ria.ru/20210208/opershtab-1596494958.html

В Тюменской области опровергли данные о продаже мест на вакцинацию

В Тюменской области опровергли данные о продаже мест на вакцинацию

Появившаяся в объявлениях информация о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщает в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:09

2021-02-08T13:09

2021-02-08T13:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Появившаяся в объявлениях информация о платной очереди на вакцинацию от коронавируса в Тюменской области не соответствует действительности, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.В оперштабе напомнили, что вакцинация населения от COVID-19 является бесплатной и проводится по записи медицинскими работниками.По последним данным, в регионе зарегистрированы 29,3 тысячи случаев заражения COVID-19. Всего тюменские врачи вылечили 27,5 тысяч человек, 258 пациентов скончались. На 1 февраля в Тюменскую область в совокупности поступило 37 142 дозы вакцины "Спутник V". Полный курс вакцинации прошли 1 372 человека, еще почти 10 тысяч состоят в листе ожидания.

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596486900.html

тюменская область

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2021

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коронавирус в россии, тюменская область, общество