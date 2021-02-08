https://ria.ru/20210208/oon-1596552469.html

В МИД заявили, что принципы ООН никогда не утратят своей актуальности

В МИД заявили, что принципы ООН никогда не утратят своей актуальности

Принципы, заложенные в Уставе ООН, никогда не утратят своей актуальности, несмотря на попытки ряда стран размыть ее роль в решении международных вопросов,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:16

2021-02-08T17:16

2021-02-08T17:16

россия

мария захарова

оон

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Принципы, заложенные в Уставе ООН, никогда не утратят своей актуальности, несмотря на попытки ряда стран размыть ее роль в решении международных вопросов, заявила в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Убеждена, что, несмотря на попытки отдельных государств по размыванию ее определяющей роли в международных делах, фундаментальные цели и принципы, сформулированные в Уставе ООН, никогда не утратят своей актуальности", - сказала Захарова на открытии X Юбилейной сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России.Как отметила российский дипломат, за прошедшие десятилетия ООН "зарекомендовала себя как универсальный и эффективный механизм урегулирования споров, оказания помощи нуждающимся членам международного сообщества по широкому спектру гуманитарных, экономических, культурных и социальных вопросов".

https://ria.ru/20210208/spch-1596532619.html

россия

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россия, мария захарова, оон, в мире