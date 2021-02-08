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Онлайн-выставка конкурса Стенина открылась в Постпредстве РФ при СЕ
Онлайн-выставка конкурса Стенина открылась в Постпредстве РФ при СЕ
Лучшие работы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2020 года теперь можно увидеть на сайте Представительства РФ при Совете Европы, а... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:00
2021-02-08T13:50
россия
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лучшие работы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2020 года теперь можно увидеть на сайте Представительства РФ при Совете Европы, а также в его официальных аккаунтах в Facebook и Twitter (@CE_RF и CoE_Russia).В своем видеообращении к зрителям выставки Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский отметил: "Я рад открыть фотовыставку победителей конкурса имени Андрея Стенина. В связи с эпидемией коронавируса в этом году мы ее проводим в режиме онлайн. Надеюсь, что такой формат позволит познакомиться с представленными работами гораздо более широкому кругу зрителей. Считаю, что одним из главных достоинств этого конкурса является широчайший охват представленных тем. От невероятной красоты нашей планеты, праздничных торжеств до пропасти человеческого отчаяния, от мировых спортивных достижений до повседневной жизни провинциальных городов. Лучше сотни слов они рассказывают о жизни на земле, о том, как ее жители борются с трудностями и недугами, борются за свое счастье, преодолевают себя и трудные жизненные обстоятельства…".Солтановский также отметил, что часто за возможность рассказать правдиво о реальных трагических событиях современной истории корреспондентам приходится платить ценой собственной жизни: "Конкурс назван именем Андрея Стенина, фотокорреспондента международного информационного агентства "Россия сегодня", который в 2014 году погиб при освещении событий в одной из горячих точек современности, в Донбассе. Представленные здесь фотоработы – дань памяти Андрею Стенину от его коллег, фотокорреспондентов самых разных стран мира". В конце января конкурс имени Стенина объявил международную команду жюри 2021 года, в которую вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса. Прием работ также продолжается на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках: до 28 февраля фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33-х лет могут подать одиночны работы и серии в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.О конкурсе.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России , информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии" (https://www.photoacademy.ru/),журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210128/konkurs-1594938279.html
https://ria.ru/20201222/stenin-1590292511.html
россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иван Солтановский для конкурса имени Андрея Стенина
Видеозапись обращения к конкурсу имени имени Андрея Стенина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, общество

Онлайн-выставка конкурса Стенина открылась в Постпредстве РФ при СЕ

13:00 08.02.2021 (обновлено: 13:50 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лучшие работы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2020 года теперь можно увидеть на сайте Представительства РФ при Совете Европы, а также в его официальных аккаунтах в Facebook и Twitter (@CE_RF и CoE_Russia).
В своем видеообращении к зрителям выставки Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский отметил: "Я рад открыть фотовыставку победителей конкурса имени Андрея Стенина. В связи с эпидемией коронавируса в этом году мы ее проводим в режиме онлайн. Надеюсь, что такой формат позволит познакомиться с представленными работами гораздо более широкому кругу зрителей. Считаю, что одним из главных достоинств этого конкурса является широчайший охват представленных тем. От невероятной красоты нашей планеты, праздничных торжеств до пропасти человеческого отчаяния, от мировых спортивных достижений до повседневной жизни провинциальных городов. Лучше сотни слов они рассказывают о жизни на земле, о том, как ее жители борются с трудностями и недугами, борются за свое счастье, преодолевают себя и трудные жизненные обстоятельства…".
Солтановский также отметил, что часто за возможность рассказать правдиво о реальных трагических событиях современной истории корреспондентам приходится платить ценой собственной жизни: "Конкурс назван именем Андрея Стенина, фотокорреспондента международного информационного агентства "Россия сегодня", который в 2014 году погиб при освещении событий в одной из горячих точек современности, в Донбассе. Представленные здесь фотоработы – дань памяти Андрею Стенину от его коллег, фотокорреспондентов самых разных стран мира".
В конце января конкурс имени Стенина объявил международную команду жюри 2021 года, в которую вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса.
Прием работ также продолжается на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках: до 28 февраля фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33-х лет могут подать одиночны работы и серии в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".
Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей.
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Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.
О конкурсе.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России , информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии" (https://www.photoacademy.ru/),журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаОбщество
 
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