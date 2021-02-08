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Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу

Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу

Соблюдение всех эпидтребований по коронавирусу позволяет оперативно снимать часть ограничений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:08

2021-02-08T14:08

2021-02-08T14:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир ефимов (политик)

москва

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Соблюдение всех эпидтребований по коронавирусу позволяет оперативно снимать часть ограничений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Безусловно, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение (числа) заболевающих. Это позволяет нам оперативно снимать те ограничения, которые есть", - сообщил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра подчеркнул, что в Москве осталось не так много действующих ограничений.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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