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Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
Соблюдение всех эпидтребований по коронавирусу позволяет оперативно снимать часть ограничений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:08
2021-02-08T14:08
2021-02-08T14:08
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владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Соблюдение всех эпидтребований по коронавирусу позволяет оперативно снимать часть ограничений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Безусловно, те небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение (числа) заболевающих. Это позволяет нам оперативно снимать те ограничения, которые есть", - сообщил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра подчеркнул, что в Москве осталось не так много действующих ограничений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир ефимов (политик), москва, общество