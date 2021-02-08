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В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе

В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе

Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, повреждено остекление школы,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:16

2021-02-08T13:16

2021-02-08T13:16

сцкк

донбасс

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, повреждено остекление школы, заявили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не открывали огонь по территории республики.По данным представительства ЛНР в СЦКК, остекление повреждено в ночь на 8 февраля в результате обстрела с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, огонь велся из стрелкового оружия."Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донбасс, луганская народная республика, в мире