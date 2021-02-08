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В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе
В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе
Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, повреждено остекление школы,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:16
2021-02-08T13:16
сцкк
донбасс
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, повреждено остекление школы, заявили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не открывали огонь по территории республики.По данным представительства ЛНР в СЦКК, остекление повреждено в ночь на 8 февраля в результате обстрела с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, огонь велся из стрелкового оружия."Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе

13:16 08.02.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 в Донбассе, повреждено остекление школы, заявили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики неделю не открывали огонь по территории республики.
"Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о повреждении остекления Золотовской средней школы №4 имени Романа Салькова в населенном пункте Золотое-5", - говорится в сообщении ведомства, предоставленном журналистам.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, остекление повреждено в ночь на 8 февраля в результате обстрела с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, огонь велся из стрелкового оружия.
"Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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