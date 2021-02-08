Гид по правильному питанию: кто такой нутрициолог и чем он занимается
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В условиях обилия полезной и вредной еды возникла необходимость в науке, которая бы изучала все вопросы, связанные с питанием. О том, что такое нутрициология, чем она отличается от диетологии, и как стать нутрициологом - в материале РИА Новости.
Что это за наука?
Нутрициология - это научная дисциплина, изучающая механизмы здорового питания, различные взаимодействия питательных веществ друг с другом и их влияние на организм. Одна из ее задач - разработка персональных (и не только) норм и рекомендаций по правильному рациону.
21 января, 10:51Названы четыре правила питания для продления жизни
Работа нутрициологов направлена на поиск способов снижения отрицательного воздействия еды на организм и исследование взаимосвязи пищевых привычек и психики. Также эта дисциплина изучает воздействие определенных продуктов на человека и их химический состав.
Становление нутрициологии в качестве точной науки началось в первой половине XX века благодаря работам Ивана Сеченова, Ивана Павлова и других ученых. Однако пик научного интереса к продуктам питания пришелся на Великую депрессию и Вторую мировую войну: исследователи пытались минимизировать вред возникшего тогда дефицита еды для организма человека. После этого, на протяжении второй половины XX века нутрициология постепенно формировалась как отдельная дисциплина.
Врачи во время изучения молекулярных свойств продуктов питания
Чем нутрициология отличается от диетологии?
“Для простоты понимания, диетолога от нутрициолога отличает наличие высшего медицинского образования, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Поэтому только диетолог является врачом и имеет право лечить заболевания. Нутрициолог - это специалист, который не занимается лечением болезней, но может помочь нормализовать питание, в том числе с целью снижения веса”.
Кроме этого, нутрициологи занимаются, в основном, научной и консультативной деятельностью.
“Отличие именно в широте возможностей - у нутрициолога их меньше. Диетолог же ставит диагноз, выстраивает план лечебной терапии, выписывает лекарства и БАДы”, - добавила эксперт.
5 января, 01:14НаукаНазваны продукты, способствующие долголетию
Когда помогает нутрициолог?
Нутрициолог может выявить проблемы в рационе, дать рекомендации по очищению и детоксикации организма и сформировать более правильные пищевые привычки.
“К специалисту можно обратиться, чтобы скорректировать программу питания с учетом ваших целей, справиться с пищевыми зависимостями, научиться прислушиваться к своему телу и понимать его, - пояснила Вероника Хованская. - Также он может проконсультировать, как питание влияет на человека, какие макро- и микроэлементы нужны для обеспечения жизнедеятельности, но при этом не выписывает БАДы, лекарства и не работает с заболеваниями без ведома лечащего врача”.
Также нутрициолог может корректировать дефицит витаминов и минералов, необходимых человеку, поэтому к такому специалисту стоит обращаться, чтобы разработать грамотный рацион.
9 сентября 2020, 12:00Правда тела"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологуРассказывает про правильное питание, помогает выстроить рацион и развеивает мифы о совместимости продуктов. Что за модная сегодня специализация — нутрициолог? Чем он отличается от диетолога? Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше всё-таки (пока не поздно) на приём к врачу?
Нужно ли высшее образование?
Чтобы стать нутрициологом, необходимо одно из следующих профильных высших образований:
- химическое;
- биологическое;
- медицинское;
- также возможны длительные курсы переподготовки с углублением в биохимию.
По словам Вероники Хованской, в России нет высшего образования только по специальности “нутрициология”. Однако есть повышения квалификации по программам “Диетология и нутрициология в педиатрии” и “Организация лечебного питания и основы диетологии” в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. “Основы нутрициологии” есть и в программе Факультета непрерывного медицинского образования РУДН.
“Важный момент, который часто опускают: диетология регламентируется законодательно, а нутрициология - не всегда. Это значит, чтобы стать диетологом, нужно пройти аккредитацию и зарегистрироваться в официальной организации здравоохранения. Статус нутрициолога не защищается законом. То есть в странах, где нет профессиональных стандартов, как в РФ, кто угодно может назвать себя нутрициологом. Из-за этого труднее различить тех, кто получил надлежащую квалификацию и с самоучками, которые могут нанести вред здоровью человека ”.
4 февраля, 11:50ЗОЖДиетолог рассказал, какие овощи полезнее всего есть зимой
Нужны ли курсы?
Как правило, для работы по этой специальности необходимы курсы переподготовки и повышения квалификации. Также можно поступить в Международный институт интегративной нутрициологии на дистанционный курс “Интегративная нутрициология”. За рубежом курсов еще больше, например, в Англии, США, Германии, Канаде.
“Для повышения квалификации еще стоит посещать профессиональные конференции для обмена опытом, но в РФ их очень мало - одна коммерческая и одна государственная. И то, они в прошлом году отменились, поэтому можно участвовать в зарубежных симпозиумах, благо онлайн-формат позволяет это делать”, - добавила эксперт.