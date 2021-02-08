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В Нидерландах 15 пожилых людей умерли после вакцинации от COVID-19
В Нидерландах 15 пожилых людей умерли после вакцинации от COVID-19
По меньшей мере 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление местного центра... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:47
2021-02-08T20:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. По меньшей мере 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление местного центра исследования фармацевтических рисков Lareb.Согласно заявлению, все скончавшиеся имели серьезные проблемы со здоровьем до вакцинации. Двое из них были старше 70 лет, остальные — от 85 и старше. Смерть наступила спустя один — девять дней после вакцинации.Около 25 человек столкнулись с тяжелой аллергической реакцией на вакцину Pfizer, у восьми из них подтвержден анафилактический шок. В некоторых случаях аллергическая реакция развивалась через несколько часов после инъекции.Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Сначала вакцину от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, первая партия которой поступила в страну в конце декабря, получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19. Нидерланды заключили договор с американской компанией Moderna.Всего в Нидерландах вакцинацию прошли более 570 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, нидерланды, в мире

В Нидерландах 15 пожилых людей умерли после вакцинации от COVID-19

19:47 08.02.2021 (обновлено: 20:32 08.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. По меньшей мере 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса в Нидерландах, сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление местного центра исследования фармацевтических рисков Lareb.
Согласно заявлению, все скончавшиеся имели серьезные проблемы со здоровьем до вакцинации. Двое из них были старше 70 лет, остальные — от 85 и старше. Смерть наступила спустя один — девять дней после вакцинации.

"Примерно у половины из них развились симптомы, идентифицированные как побочные эффекты — такие как жар, тошнота и общее недомогание в первые дни после вакцинации. Эти жалобы сами по себе не являются причиной смерти, но, возможно, способствовали ухудшению и без того хрупкого состояния здоровья этих ослабленных пожилых людей", — цитирует издание заявление Lareb.

Около 25 человек столкнулись с тяжелой аллергической реакцией на вакцину Pfizer, у восьми из них подтвержден анафилактический шок. В некоторых случаях аллергическая реакция развивалась через несколько часов после инъекции.
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Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Сначала вакцину от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, первая партия которой поступила в страну в конце декабря, получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19. Нидерланды заключили договор с американской компанией Moderna.
Всего в Нидерландах вакцинацию прошли более 570 тысяч человек.
 
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