https://ria.ru/20210208/nauka-1596524623.html

Эксперт оценил интерес российских школьников к науке

Эксперт оценил интерес российских школьников к науке

Интерес к науке сейчас, как и в советское время, проявляет каждый третий школьник, через правильно выбранный способ воздействия учитель может заинтересовать... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:16

2021-02-08T15:16

2021-02-08T15:16

россия

просвещение

данилов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461360_0:43:3489:2006_1920x0_80_0_0_9e32d3ceaf4e30e7fe2fc7c7cc94f944.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интерес к науке сейчас, как и в советское время, проявляет каждый третий школьник, через правильно выбранный способ воздействия учитель может заинтересовать учеников в получении конкретного знания, рассказал РИА Новости специалист в новейшей истории России, руководитель экспертного совета Группы компаний "Просвещение" Александр Данилов.Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".По мнению Данилова, сегодня миссия учителя многократно усложнилась, ему нужно быть всегда на шаг впереди своего ученика, чтобы открывать для него научные достижения, новинки технического прогресса, ориентироваться в информационных потоках.Данилов отметил, что школьникам, стремящимся к науке, будет полезно посещение школьного, городского музеев, где впервые дети увидят то, о чем им говорят на уроке взрослые. Начиная с седьмого класса, ученикам можно предложить реализовывать индивидуальные творческие проекты. Чтобы они были успешными, следует дать возможность самому школьнику выбрать тему проекта, способ ее раскрытия и донесения до всего класса.Эксперт также уточнил, что школы могут мотивировать учеников к научной деятельности с помощью современных ресурсов и новых подходов, а также тех инновационных и традиционных мероприятий, которые повышают интерес школьников к знаниям.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596516694.html

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596486900.html

россия

данилов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, просвещение , данилов, общество