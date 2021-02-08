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Эксперт оценил интерес российских школьников к науке
Эксперт оценил интерес российских школьников к науке
Интерес к науке сейчас, как и в советское время, проявляет каждый третий школьник, через правильно выбранный способ воздействия учитель может заинтересовать... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:16
2021-02-08T15:16
россия
просвещение
данилов
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интерес к науке сейчас, как и в советское время, проявляет каждый третий школьник, через правильно выбранный способ воздействия учитель может заинтересовать учеников в получении конкретного знания, рассказал РИА Новости специалист в новейшей истории России, руководитель экспертного совета Группы компаний "Просвещение" Александр Данилов.Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".По мнению Данилова, сегодня миссия учителя многократно усложнилась, ему нужно быть всегда на шаг впереди своего ученика, чтобы открывать для него научные достижения, новинки технического прогресса, ориентироваться в информационных потоках.Данилов отметил, что школьникам, стремящимся к науке, будет полезно посещение школьного, городского музеев, где впервые дети увидят то, о чем им говорят на уроке взрослые. Начиная с седьмого класса, ученикам можно предложить реализовывать индивидуальные творческие проекты. Чтобы они были успешными, следует дать возможность самому школьнику выбрать тему проекта, способ ее раскрытия и донесения до всего класса.Эксперт также уточнил, что школы могут мотивировать учеников к научной деятельности с помощью современных ресурсов и новых подходов, а также тех инновационных и традиционных мероприятий, которые повышают интерес школьников к знаниям.
https://ria.ru/20210208/nauka-1596516694.html
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россия, просвещение , данилов, общество

Эксперт оценил интерес российских школьников к науке

15:16 08.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся на уроке в школе №429 в Москве
Учащиеся на уроке в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интерес к науке сейчас, как и в советское время, проявляет каждый третий школьник, через правильно выбранный способ воздействия учитель может заинтересовать учеников в получении конкретного знания, рассказал РИА Новости специалист в новейшей истории России, руководитель экспертного совета Группы компаний "Просвещение" Александр Данилов.
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
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По мнению Данилова, сегодня миссия учителя многократно усложнилась, ему нужно быть всегда на шаг впереди своего ученика, чтобы открывать для него научные достижения, новинки технического прогресса, ориентироваться в информационных потоках.
"В целом интерес к науке, учебному предмету как в советской школе, так и сейчас, проявляет обычно каждый третий ученик. Но через правильно выбранный способ воздействия можно заинтересовать ребенка в получении конкретного знания. Кстати, большинство Нобелевских лауреатов, как и других выдающихся ученых, вспоминая о своем пути в науке, называли первым своим шагом к ней именно рассказ своего учителя, наставника", - рассказал он.
Данилов отметил, что школьникам, стремящимся к науке, будет полезно посещение школьного, городского музеев, где впервые дети увидят то, о чем им говорят на уроке взрослые. Начиная с седьмого класса, ученикам можно предложить реализовывать индивидуальные творческие проекты. Чтобы они были успешными, следует дать возможность самому школьнику выбрать тему проекта, способ ее раскрытия и донесения до всего класса.
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Эксперт также уточнил, что школы могут мотивировать учеников к научной деятельности с помощью современных ресурсов и новых подходов, а также тех инновационных и традиционных мероприятий, которые повышают интерес школьников к знаниям.
"Главная задача школы сегодня – развитие знаний у ребят и повышение интереса к сферам науки и техники, которые им интересны и в которых они увидят свое будущее. Для этого важно формировать у всех школьников современную картину мира, представления о современном обществе, его прошлом, настоящем и будущем", - добавил он.
 
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