https://ria.ru/20210208/nauka-1596516694.html

Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин

Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин

Российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире, в последнее время заметно повышение общественного авторитета, признание труда... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:47

2021-02-08T14:47

2021-02-08T14:47

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире, в последнее время заметно повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин."Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи", - сказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию.По его словам, согласно социологическим опросам, поддержать решение своих детей заниматься наукой готовы почти две трети родителей, с 2016 года число таких семей увеличилось почти вдвое. "Что касается самих молодых людей, то каждый 10 студент в стране готов выбрать научную карьеру", - добавил президент."Отечественная наука по своему кадровому составу действительно становится одной из самых молодых в мире. Совсем недавно мы еще переживали, что наука стареет, ситуация меняется и при этом наша молодежь добивается значимых результатов в медицине, в генетике, в квантовой физике, в других перспективных направлениях", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596498625.html

россия

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россия, владимир путин, общество