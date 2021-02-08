Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/nauka-1596516694.html
Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
Российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире, в последнее время заметно повышение общественного авторитета, признание труда... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:47
2021-02-08T14:47
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596513636_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_81713ecca609691ad8ffa0062e669c33.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире, в последнее время заметно повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин."Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи", - сказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию.По его словам, согласно социологическим опросам, поддержать решение своих детей заниматься наукой готовы почти две трети родителей, с 2016 года число таких семей увеличилось почти вдвое. "Что касается самих молодых людей, то каждый 10 студент в стране готов выбрать научную карьеру", - добавил президент."Отечественная наука по своему кадровому составу действительно становится одной из самых молодых в мире. Совсем недавно мы еще переживали, что наука стареет, ситуация меняется и при этом наша молодежь добивается значимых результатов в медицине, в генетике, в квантовой физике, в других перспективных направлениях", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596498625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596513636_120:751:1849:2048_1920x0_80_0_0_69085098e4d181761aaea23445c61e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин

14:47 08.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире, в последнее время заметно повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи", - сказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию.
По его словам, согласно социологическим опросам, поддержать решение своих детей заниматься наукой готовы почти две трети родителей, с 2016 года число таких семей увеличилось почти вдвое. "Что касается самих молодых людей, то каждый 10 студент в стране готов выбрать научную карьеру", - добавил президент.
"Отечественная наука по своему кадровому составу действительно становится одной из самых молодых в мире. Совсем недавно мы еще переживали, что наука стареет, ситуация меняется и при этом наша молодежь добивается значимых результатов в медицине, в генетике, в квантовой физике, в других перспективных направлениях", - подчеркнул Путин.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 13:25Распространение коронавируса
Чернышенко назвал создание вакцины от COVID-19 победой российской науки
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния