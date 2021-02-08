https://ria.ru/20210208/nasdaq-1596144756.html

Американская биржа NASDAQ

Американская биржа NASDAQ

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – американская фондовая биржа, занимается электронной торговлей ценными бумагами. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T01:51

2021-02-08T01:51

2021-02-08T01:51

nasdaq

справки

в мире

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NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – американская фондовая биржа, занимается электронной торговлей ценными бумагами. Принадлежит холдинговой компании Nasdaq, Inc., специализирующейся на торговле, клиринге, регулировании, листинге ценных бумаг, оказывает информационные услуги для государственных и частных компаний.Компания была основана Национальной ассоциацией дилеров по ценным бумагам (NASD, ныне Управление по регулированию финансовой отрасли, FINRA) и начала работу 8 февраля 1971 года. В 1938 году Конгресс США принял поправки к закону о биржах, получившие название "Акт Мэлони". Этот документ обязывал брокеров, которые не являлись членами биржи, объединиться в саморегулируемую организацию. В 1939 году была сформирована Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг, которая в основном функционировала как орган, регулирующий деятельность покупателей и продавцов внебиржевых акций. В это время чтобы купить акции, необходимо было по телефону общаться с различными маркет-мейкерами, чтобы узнать, кто предлагает лучшую цену. С помощью этой системы было невозможно зафиксировать цену на акцию в определенный момент времени, а также отследить, росла или падала цена акции. В 1968 году Комиссия по ценным бумагам и биржам проанализировала состояние внебиржевого рынка ценных бумаг и признала его неудовлетворительным. Финансовая отчетность участников рынка публиковалась нерегулярно, а иногда вообще отсутствовала. Национальной ассоциации торговцев ценными бумагами была поручена систематизация и автоматизация всего розничного рынка ценных бумаг.Автоматизированная система котировок, получившая название NASDAQ (National Association ofSecurities DealersAutomated Quotation), появилась в феврале 1971 года, использовав одну из первых компьютерных торговых систем Institutional Network (Instinet), созданную в 1967-1969 годах. NASDAQ дала возможность брокерам выставлять свои котировки, которые через компьютерную сеть становились доступными другим брокерам в различных городах США. Первоначально NASDAQ была всего лишь базой данных средних котировок низколиквидных бумаг, но даже это было важной инновацией и давало возможность снизить издержки операций с этими бумагами. В 1975 году NASDAQ отделилась от небиржевого рынка и отменила финансовый минимум для вхождения на рынок. Шанс на продвижение появился у небольших, недавно созданных компаний, не имевших возможности попасть в листинг Нью-Йоркской биржи (NYSE). Именно через NASDAQ начинали свой путь Apple, Microsoft, Amazon.В 1981 году стремясь увеличить размер и престиж NASDAQ, NASD установила новую двухуровневую систему ранжирования 3600 компаний. Для акций американских компаний с высокой рыночной капитализацией был сформирован NASDAQ National Market, для менее ликвидных ценных бумаг — NASDAQ Small Cap Market. В 1985 году компания представила индекс NASDAQ-100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний.В 1996 году был открыт первый сайт биржи, в 2009 году была запущена мобильная версия сайта.В 1998 году NASDAQ слилась с Американской фондовой биржей, образовав рыночную группу NASDAQ-AMEX (AMEX была приобретена NYSE Euronext в 2008 году, и ее данные были интегрированы в NYSE).Начиная с 2000 года, FINRA реструктурировало и расширило владение NASDAQ путем продажи акций членам FINRA, инвестиционным компаниям и эмитентам, котирующимся на фондовой бирже NASDAQ. В связи с этой реструктуризацией FINRA полностью лишилось своей доли в компании в 2006 году, а в 2007 году фондовый рынок NASDAQ стал полностью функционирующим в качестве независимой зарегистрированной национальной биржи ценных бумаг. В 2008 году NASDAQ объединилась с OMX, ведущим биржевым оператором Скандинавии, и изменила название на NASDAQ OMX Group. В 2015 году компания сменила название на Nasdaq, Inc.В настоящее время компания имеет около 40 офисов по всему миру.В США операции осуществляются на трех площадках: Nasdaq Stock Market, Nasdaq BX, Nasdaq PSX. К торговле допускаются как акции компаний из листинга биржи, так и ценные бумаги, не котирующиеся на NASDAQ. Участники: маркет-мейкеры, брокеры-дилеры, альтернативные торговые системы, фондовые биржи. В Канаде компания управляет тремя независимыми площадками: Nasdaq Canada CXC, Nasdaq Canada CX2 и Nasdaq Canada CXD, на которых торгуются ценные бумагами, котирующиеся в Канаде.В Европе NASDAQ управляет биржами в Стокгольме (Швеция), Копенгагене (Дания), Хельсинки (Финляндия), Рейкьявике (Исландия), Таллине (Эстония), Риге (Латвия) и Вильнюсе (Литва).Компании, желающие разместить ценные бумаги на фондовой бирже NASDAQ, должны соответствовать минимальным требованиям листинга, включая критерии финансового и корпоративного управления.Фондовая биржа NASDAQ имеет три разных рыночных уровня: Nasdaq Global Select Market– для компаний с большой капитализацией, это самый высокий стандарт первоначального листинга среди всех мировых бирж; Nasdaq Global Market– для компаний, занимающих лидирующие позиции на мировом рынке и имеющих международный охват своими продуктами или услугами; Nasdaq Capital Market – для небольших компаний, основной целью которых является привлечение капитала.По состоянию на 31 декабря 2019 года, 3140 компаний зарегистрировали ценные бумаги на фондовой бирже Nasdaq, из них 1420 компаний – на Nasdaq Global Select Market, 870 – на Nasdaq Global Market и 850 – на Nasdaq Capital Market.Регулярные торги проводятся ежедневно с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.00 по североамериканскому восточному времени (с 16.30 до 23.00 мск). Возможно проведение торгов до 20.00 в послеторговую сессию.Годовая выручка NASDAQ в 2020 году составила 5,627 миллиарда долларов, в 2019 году – 4,262 миллиарда долларов, в 2018 году – 4,277 миллиарда долларов. По итогам 2020 года чистая прибыль NASDAQ составила 2903 миллиона долларов, что на 368 миллионов долларов, или 15%, больше, чем в 2019 году.С 2017 года NASDAQ возглавляет Адена Фридман, она стала первой женщиной, которая возглавила крупную биржу в США. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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