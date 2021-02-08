https://ria.ru/20210208/nagrady-1596536287.html

Рязанский губернатор вручил награды молодым ученым

Рязанский губернатор вручил награды молодым ученым

Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил лауреатов премии "Молодой ученый года", приуроченной ко Дню российской науки, сообщает в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:09

2021-02-08T16:09

2021-02-08T16:09

рязанская область

россия

николай любимов

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил лауреатов премии "Молодой ученый года", приуроченной ко Дню российской науки, сообщает в понедельник правительство региона.Премия губернатора Рязанской области "Молодой ученый года" была учреждена в 2015 году. Ежегодно ее получают 18 человек: молодые ученые и специалисты, студенты вузов, а также учащиеся в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре.В 2021 году кандидатами на присуждение премий стали 110 человек из рязанских вузов, научных организаций и предприятий. Награды получили молодые ученые, добившиеся успехов в области физико-технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. Любимов поздравил лауреатов с Днем российской науки и заслуженными наградами и напомнил, что 2021 год объявлен президентом РФ Годом науки и технологий.Губернатор отметил, что власти области стараются во всем помогать молодым ученым и поддерживать их, в том числе - создавая необходимые условия для работы.

https://ria.ru/20210205/sotrudnichestvo-1596232040.html

https://ria.ru/20210130/muzey-1595176697.html

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рязанская область

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россия, николай любимов, рязанская область