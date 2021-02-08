Рязанский губернатор вручил награды молодым ученым
РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил лауреатов премии "Молодой ученый года", приуроченной ко Дню российской науки, сообщает в понедельник правительство региона.
Премия губернатора Рязанской области "Молодой ученый года" была учреждена в 2015 году. Ежегодно ее получают 18 человек: молодые ученые и специалисты, студенты вузов, а также учащиеся в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре.
В 2021 году кандидатами на присуждение премий стали 110 человек из рязанских вузов, научных организаций и предприятий. Награды получили молодые ученые, добившиеся успехов в области физико-технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. Любимов поздравил лауреатов с Днем российской науки и заслуженными наградами и напомнил, что 2021 год объявлен президентом РФ Годом науки и технологий.
"Это еще раз подчеркивает значение науки как приоритетного направления деятельности, в том числе в достижении национальных целей, в обеспечении безопасности людей и государства в самом широком смысле этого слова. Наши молодые специалисты, действительно, восхищают своими глубокими знаниями, яркими научными успехами, изобретениями, перспективными исследованиями и разработками в самых разных областях", - сказал Любимов.
30 января, 13:53ТуризмВ Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"
Губернатор отметил, что власти области стараются во всем помогать молодым ученым и поддерживать их, в том числе - создавая необходимые условия для работы.
"Уверен, что и в дальнейшем вы покажете результаты, которыми будет гордиться Рязанская область. Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых достижений и побед", - сказал глава региона.