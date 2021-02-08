Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210208/nagrady-1596536287.html
Рязанский губернатор вручил награды молодым ученым
Рязанский губернатор вручил награды молодым ученым
Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил лауреатов премии "Молодой ученый года", приуроченной ко Дню российской науки, сообщает в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:09
2021-02-08T16:09
рязанская область
россия
николай любимов
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/42/1549784203_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_7d611c8318a6c0c80047f5b409423fa6.jpg
РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил лауреатов премии "Молодой ученый года", приуроченной ко Дню российской науки, сообщает в понедельник правительство региона.Премия губернатора Рязанской области "Молодой ученый года" была учреждена в 2015 году. Ежегодно ее получают 18 человек: молодые ученые и специалисты, студенты вузов, а также учащиеся в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре.В 2021 году кандидатами на присуждение премий стали 110 человек из рязанских вузов, научных организаций и предприятий. Награды получили молодые ученые, добившиеся успехов в области физико-технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. Любимов поздравил лауреатов с Днем российской науки и заслуженными наградами и напомнил, что 2021 год объявлен президентом РФ Годом науки и технологий.Губернатор отметил, что власти области стараются во всем помогать молодым ученым и поддерживать их, в том числе - создавая необходимые условия для работы.
https://ria.ru/20210205/sotrudnichestvo-1596232040.html
https://ria.ru/20210130/muzey-1595176697.html
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154978/42/1549784203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ff35d7c456ef1d031e983dd698f8ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай любимов, рязанская область

Рязанский губернатор вручил награды молодым ученым

16:09 08.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил лауреатов премии "Молодой ученый года", приуроченной ко Дню российской науки, сообщает в понедельник правительство региона.
Премия губернатора Рязанской области "Молодой ученый года" была учреждена в 2015 году. Ежегодно ее получают 18 человек: молодые ученые и специалисты, студенты вузов, а также учащиеся в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 18:29Рязанская область
Рязанская область будет развивать сотрудничество с Индией
В 2021 году кандидатами на присуждение премий стали 110 человек из рязанских вузов, научных организаций и предприятий. Награды получили молодые ученые, добившиеся успехов в области физико-технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. Любимов поздравил лауреатов с Днем российской науки и заслуженными наградами и напомнил, что 2021 год объявлен президентом РФ Годом науки и технологий.
"Это еще раз подчеркивает значение науки как приоритетного направления деятельности, в том числе в достижении национальных целей, в обеспечении безопасности людей и государства в самом широком смысле этого слова. Наши молодые специалисты, действительно, восхищают своими глубокими знаниями, яркими научными успехами, изобретениями, перспективными исследованиями и разработками в самых разных областях", - сказал Любимов.
Купюра 100 шри-ланкийских рупий - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 13:53Туризм
В Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"
Губернатор отметил, что власти области стараются во всем помогать молодым ученым и поддерживать их, в том числе - создавая необходимые условия для работы.
"Уверен, что и в дальнейшем вы покажете результаты, которыми будет гордиться Рязанская область. Желаю вам успехов во всех начинаниях, новых достижений и побед", - сказал глава региона.
 
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовРязанская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния