https://ria.ru/20210208/mozg-1596530748.html

Путин обсудил с ректором МГУ возможности изучения человеческого мозга

Путин обсудил с ректором МГУ возможности изучения человеческого мозга

Президент РФ Владимир Путин обсудил с ректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим возможность познаваемости... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:46

2021-02-08T15:46

2021-02-08T15:46

россия

виктор садовничий

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с ректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим возможность познаваемости человеческого мозга."Виктор Антонович, вы действительно считаете, что мозг человека невозможно изучить?", - спросил Путин ректора МГУ в ходе заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию.Садовничий подтвердил, что человеческий мозг, по его мнению, полностью изучить невозможно, и привел в пример апорию Зенона об Ахиллесе, который не может обогнать черепаху.

россия

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2021

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россия, виктор садовничий, владимир путин, общество