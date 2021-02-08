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Путин обсудил с ректором МГУ возможности изучения человеческого мозга
Путин обсудил с ректором МГУ возможности изучения человеческого мозга
Президент РФ Владимир Путин обсудил с ректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим возможность познаваемости... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:46
2021-02-08T15:46
россия
виктор садовничий
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с ректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим возможность познаваемости человеческого мозга."Виктор Антонович, вы действительно считаете, что мозг человека невозможно изучить?", - спросил Путин ректора МГУ в ходе заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию.Садовничий подтвердил, что человеческий мозг, по его мнению, полностью изучить невозможно, и привел в пример апорию Зенона об Ахиллесе, который не может обогнать черепаху.
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россия, виктор садовничий, владимир путин, общество

Путин обсудил с ректором МГУ возможности изучения человеческого мозга

15:46 08.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с ректором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим возможность познаваемости человеческого мозга.
"Виктор Антонович, вы действительно считаете, что мозг человека невозможно изучить?", - спросил Путин ректора МГУ в ходе заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Садовничий подтвердил, что человеческий мозг, по его мнению, полностью изучить невозможно, и привел в пример апорию Зенона об Ахиллесе, который не может обогнать черепаху.

"Есть такое понятие, что многие процессы являются бесконечными, как Вселенная, как строение многих человеческих органов. Мозг - к сожалению или к счастью - та самая бесконечность, где мы будем по ступенькам пробираться", - ответил ректор МГУ.

 
РоссияВиктор СадовничийВладимир ПутинОбщество
 
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